دونالد ترامب وتفاصيل سعر الفائدة من البنك الفيدرالي 2025

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سوف أفرض رسوماً ثانوية على فنزويلا وذلك اعتباراً من الثاني من شهر إبريل القادم، وتابع دونالد ترامب: أي بلد سوف يشتري نفطا أو غازا من فنزويلا سوف يدفع لأمريكا رسوماً قيمتها 26%، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تثبيت سعر الفائدة من البنك الفيدرالي

ماذا يعني 2 أبريل لأمريكا؟

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن يوم 2 أبريل سوف يكون يوم الحرية لدولة أمريكا مع الإعلان عن رسوم جمركية جديدة.

دونالد ترامب والفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة 2025

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يلزم على الاحتياطي الفيدرالي تقليل أسعار الفائدة، مناقضا بذلك نهج البنك المركزي الأمريكي، في وقت يقيم فيه مسؤولو البنك التكلفة الاقتصادية لسياسة دونالد ترامب المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.

ونشر ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سوف يكون من الأفضل كثيراً أن يقلل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وذلك مع بداية ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد، افعلوا الصواب، الثاني من شهر أبريل هو يوم التحرير في أمريكا!!!".

قرار جديد وهو تثبيت سعر الفائدة

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية القياسي وذلك دون تغيير يوم الأربعاء في اجتماعهم الثاني على التوالي، وبالتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، وخفض بأول من أهمية المخاوف المرتفعة بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه قد أقر بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت عاملاً ساهم بالفعل في تضخم أسعار السلع، لكنه يمكن أن يكون مؤقتاً.

تفاصيل وجود رسوم جمركية جديدة

تتهيئ إدارة دونالد ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية وهذا في الثاني من شهر أبريل القادم، إلا أن حدود نطاقها غير واضح.

وقد وعد ترامب أيضاً بما يسمى بفرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول على الأقل، ورغم أن إدارته أيضاً لم تحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.

دونالد ترامب

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