ليلة القدر وكيفية قيامها؟.. أفضل الأعمال والدعاء في هذه الليلة المباركة

ليلة القدر هي أعظم ليلة في السنة، أنزل الله فيها القرآن الكريم، وخصّها بمكانة عظيمة جعلت العبادة فيها خيرًا من ألف شهر، وهي ليلة مليئة بالبركة والمغفرة والرحمة، ويتسابق المسلمون في تحريها والاجتهاد في العبادة خلالها، طمعًا في الأجر والثواب العظيم.

ليلة القدر وكيفية قيامها؟

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، ليلة القدر وكيفية قيامها؟

فضل ليلة القدر

نزول القرآن الكريم: قال الله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" (سورة القدر: 1)، مما يدل على شرف هذه الليلة المباركة.

خير من ألف شهر: عبادة الله في هذه الليلة تعادل أكثر من 83 عامًا من العبادة، كما قال تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (سورة القدر: 3).

تنزل الملائكة بالرحمة والبركة: حيث تتنزل الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام، ناشرةً السكينة والطمأنينة على الأرض.

ليلة سلام حتى مطلع الفجر: قال الله تعالى: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ" (سورة القدر: 5)، وهي ليلة مليئة بالخير والسلام للمؤمنين.

غفران الذنوب: في حديث عن النبي ﷺ قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه" (متفق عليه).

ليلة القدر وكيفية قيامها؟

كيفية قيام ليلة القدر

الصلاة والتهجد: يفضل الإكثار من صلاة القيام والتضرع إلى الله خلال هذه الليلة.

قراءة القرآن الكريم: تدبر آيات القرآن وتلاوته بنية التقرب إلى الله.

الإكثار من الدعاء: من أفضل الأدعية في ليلة القدر ما علّمه النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ليلة القدر

الذكر والاستغفار: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والاستغفار من الأعمال التي تستحب في هذه الليلة.

الصدقة والعمل الصالح: التصدق على المحتاجين، والإحسان، وبر الوالدين من الأعمال التي تضاعف فيها الأجور.

تحريها في العشر الأواخر: وخاصة في الليالي الوترية (ليلة 21، 23، 25، 27، 29) لما ورد في الأحاديث الصحيحة عن اجتهاد النبي ﷺ في تحريها في هذه الليالي.

اقرأ أيضًا:

صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025 وكيفية أدائها بالشكل الصحيح

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ الإفتاء توضح