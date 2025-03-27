قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف وذلك قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا المرتقبة بينهما ضمن مؤجلات الجولة 28.

قائمة برشلونة ضد اوساسونا

حراسة المرمي: دييجو كوتشين - إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز - أليكسيس أولميدو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - داني أولمو- جافي - بيدري - بابلو توري.

خط الهجوم: باو فيكتور - لامين يامال - أنسو فاتي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرنكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا

مباراة برشلونة ضد أوساسونا، المقررة مساء اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

يتم نقل أحداث مباراة برشلونة ضد أوساسونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

لامين يامال

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق أوساسونا ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 60 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 28 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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