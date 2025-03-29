موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيد الناس وملخص الحلقة 29

يترقب الجمهور، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيد الناس خلال الساعات القادمة عبر المنصات الرقمية بعد عرض الحلقة 29 قبل الأخيرة.

في إطار ذلك يرصد الموجز موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيد الناس والقنوات الناقلة فيما يلي:

مسلسل سيد الناس

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيد الناس

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد خلال المنصا الرقمية اليوم السبت الموافق 29 رمضان 2025، وتذاع الأحد على عدد من القنوات الفضائية، وفيما يلي مواعيد العرض:

• قناة MBC مصر

• العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً

• الإعادة: الساعة 5:00 صباحًا

• قناة MBC

• العرض الأول: الساعة 9:30 مساءً

• قناة MBC مصر 2

• العرض الأول : الساعة 1:30 صباحًا

• الإعادة: الساعة 4:00 مساءً

• قناة MBC العراق

• العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً

المشاهدة عبر المنصات الرقمية

يمكن متابعة مسلسل "سيد الناس" عبر منصة شاهد في أي وقت، مما يمنح المشاهدين مرونة أكبر في اختيار موعد المشاهدة المناسب لهم.



قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

مسلسل سيد الناس

ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل سيد الناس



تلقى الجارحي مكالمة غير متوقعة من الفتاة التي تعيش مع الجباس، وأخبرته بأنها تعرف هوية قاتل ابنه أدهم، لكنها وضعت شرطًا قبل الإفصاح عن الحقيقة. خلال لقائهما، فاجأته بمعلومة أخرى، حيث كشفت له عن مكان الذهب المدفون داخل منزله، وطالبته بنقله ومنحها نصيبها.

في هذه السياق، شعرت سناء بسعادة كبيرة بعدما أعلن الجارحي أمام الجميع عن اعترافه بها دون تردد أو خجل، رغم معرفة الجميع بأن والدته كانت خادمة.

قرر الجارحي التصرف في الذهب فورًا، حيث أخرجه من بيت الجباس واستخدمه في سداد ديون والده ورد الحقوق لأصحابها، ليغلق صفحة الماضي الأسود لعائلته.

في الوقت نفسه، استدعته المباحث للتحقيق، مطالبة إياه بالكشف عن كل تفاصيل تورطه والجرائم التي ارتكبها والده.



وفي نهاية الحلقة، وبعد كل هذه التطورات، كشفت الفتاة الجارحي باعتراف صادم لم يكن يتوقعه، مؤكدة له أن القاتل الحقيقي لابنه أدهم لم يكن سوى الجباس نفسه

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