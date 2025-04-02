أسعار الدواجن اليوم للمستهلك.. شهد ثالث أيام عيد الفطر الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط تراجع نسبي في معدلات الطلب بعد انتهاء ذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان والعيد.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدواجن اليوم للمستهلك نتيجة توازن العرض مع الطلب، حيث حافظت المزارع على معدلات الإنتاج الطبيعية دون تأثر كبير بحالة الأسواق خلال العطلة الرسمية.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

ويعد ثبات أسعار الدواجن اليوم للمستهلك خبرًا مطمئنًا للمستهلكين، خاصة مع تقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترات الماضية، كما ساهم استقرار أسعار الأعلاف، التي تشكل العنصر الأساسي في تكاليف الإنتاج، في ثبات أسعار البيض دون ارتفاعات مفاجئة.

وعلى الرغم من قلة حركة البيع خلال العطلات، فإن الأسواق تستعد لعودة النشاط الطبيعي بعد انتهاء إجازة العيد، مما قد يؤدي إلى بعض التغيرات في أسعار الدواجن اليوم للمستهلك وفقًا لمعدلات العرض والطلب.

الموجز ينقل لكم آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم للمستهلك ثالث أيام العيد الأربعاء الموافق 2-4-2025، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك 2 أبريل 2025

سعر الفراخ البيضاء

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 112 و115 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

سعر كيلو الفراخ الأمهات يصل إلى 95 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو (الفراخ الحمراء)

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك 2 أبريل 2025

يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 130 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

يتم بيع كيلو الفراخ البلدي بسعر 130 جنيهًا.

سعر الفراخ الفيومي

يبلغ سعر كيلو الفراخ الفيومي 120 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك 2 أبريل 2025

سعر كرتونة البيض الأحمر

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح أسعارها بين 165 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 165 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي تباع بسعر 160 جنيهًا.

أسعار الطيور اليوم

الأوز: يبلغ سعر كيلو الأوز 180 جنيهًا.

البط الفرنساوي: سعر كيلو البط الفرنساوي يبلغ 107 جنيهات.

البط السوداني: يتراوح سعر كيلو البط السوداني بين 160 و170 جنيهًا.

البط الأبيض البكينى: سعر كيلو البط الأبيض البكينى يصل إلى 130 جنيهًا.

الرومى: يباع كيلو الرومى بسعر 230 جنيهًا.

الأرانب: سعر كيلو الأرانب يبلغ 160 جنيهًا.

الحمام: يتم بيع زوج الحمام بسعر 230 جنيهًا.

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