بعد نجاح لام شمسية.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز

ترشيح أحمد السيسي لدور وكيل النيابة.. كشف أحمد السيسي عن كواليس ترشيحه لمسلسل "لام شمسية"، حيث أوضح أنه تم اختياره من قبل مودي شاهين، مدير الكاستينج، بعد اجتيازه لاختبار أداء، كما أن المخرج كريم الشناوي اختاره بعد مشاهدته لإعلان سابق له مع المخرجة هيا فياض، ويرصد الموجز تفاصيل دوره.

دمج الشخصيات وتطوير الدور

أشار السيسي إلى أن دوره كان في البداية مقسمًا على شخصيتين، لكن تم دمجهما في شخصية واحدة، مما زاد من تأثيره في الأحداث وجعل الدور أكثر أهمية.

كواليس التصوير والمشاهد الأولى

تحدث السيسي عن تجربته في أول يوم تصوير، حيث قدم 7 مشاهد متتالية، وكان التصوير في موقع خاص به، حيث تنقل إليه نجوم العمل مثل أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، ويارا جبران.

تحضيراته للدور وإتقان لغة القانون

أكد السيسي أن دوره كان تحديًا كبيرًا، حيث تطلب منه دراسة اللغة القانونية للمرافعات النيابة، مما ساعده في تقديم الشخصية بأسلوب واقعي ودقيق.

التعاون مع المخرج كريم الشناوي

أشاد السيسي بالمخرج كريم الشناوي، مشيرًا إلى دعمه الكبير له، خاصة في مشاهد التحقيق مع أمينة خليل، حيث قدّم له توجيهات ساعدته في إتقان الشخصية بشكل أفضل.

التعامل مع نجوم العمل

أعرب السيسي عن سعادته بالعمل مع أمينة خليل، واصفًا إياها بالشخصية اللطيفة والداعمة، كما أثنى على موهبة محمد شاهين والانسجام الكبير بينهما أثناء التصوير.

موهبة الطفل علي البيلي

أشاد السيسي بموهبة الطفل علي البيلي، مشيرًا إلى أنه موهوب بالفطرة، ويستطيع التعبير بعينيه دون كلام، كما أنه طفل مسؤول وملتزم في موقع التصوير.

أجواء التصوير وروح الفريق

في ختام حديثه، أكد السيسي أن أجواء التصوير كانت مميزة بفضل التعاون بين فريق العمل، مشيدًا بالمخرج كريم الشناوي، الذي استطاع إبراز أداء كل ممثل بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك في مسلسل لام شمسية كل من

ويشارك في مسلسل لام شمسية أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، يارا جبران، مصطفى عسكر، علي البيلي، ناردين فرج، سلوى محمد علي، أحمد كمال، الطفلة شام الطوخي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

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موعد إعادة عرض مسلسل لام شمسية والقنوات الناقلة

