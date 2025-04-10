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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد مباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

توتنهام ضد آينتراخت
توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة فريق  توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت ، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم الخميس لحسم الصعود مبكرا للدورالتالي من البطولة، وتأهل فريق توتنهام إلى دور الـ 8 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق ألكمار.

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موعد قمة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

مباراة فريق توتنهام ضد نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت، التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025.

مشاهدة قمة توتنهام أمام آينتراخت فرانكفورت

يمكنك متابعة مباراة فريق توتنهام أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT 2.

توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

تشكيل توتنهام المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق توتنهام أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع ضد توتنهام

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق توتنهام أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تأهلت الأندية التي احتلت المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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