ويجز يتصدر تريند يوتيوب بأغنية الوعد ويحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة

واصل نجم الراب المصري ويجز تألقه الفني بتحقيق نجاح جديد على منصة يوتيوب، حيث تصدرت أغنيته الجديدة "الوعد" قائمة التريند في مصر وعدد من الدول العربية خلال ساعات قليلة من طرحها، وتمكنت الأغنية من تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من إصدارها عبر القناة الرسمية للمغني الشاب، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية.

كلمات جريئة وأداء فني ملفت

حملت أغنية "الوعد" طابعًا فنيًا مختلفًا بكلمات جريئة وأسلوب يعكس شخصية ويجز المعتادة، حيث تضمنت الأبيات الأولى من الأغنية كلمات مثل: "يجيلي يستلقى الوعد، أسنّ لسان وأزفر كعب،

لو ع الونش أفرهد شعب، ملايين يا لقطة أفرج شعب، أبقى عملك الأسود، أمّا شروطنا تستوفى، تسمع حسّي تستموت، ع الـ Repeat فـ تتوفّى..."

وأثارت الكلمات اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون مقاطع مصورة للأغنية، مشيدين بالذكاء اللغوي في النص واستخدام التشبيهات الجريئة التي تميز بها ويجز في معظم أعماله السابقة.

ويجز.. مسيرة حافلة في زمن قياسي

الاسم الحقيقي للفنان هو أحمد علي، وهو من أبرز مؤدي الراب في مصر والوطن العربي، بدأ مسيرته الفنية عام 2017، حين أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عن اقتراب إصدار أولى أغانيه، والتي قال إنها "هتكسر الدنيا"، وهو ما تحقق بالفعل.

وفي عام 2020، حقق نقلة نوعية في مشواره بأغنية "دورك جي" التي لاقت رواجًا واسعًا وتسببت في جدل كبير آنذاك، خاصة بعد ما أشيع بأنها تلمح إلى خلافات مع الفنان محمد رمضان بسبب حملة إعلانية شهيرة.

من أبرز أعماله أيضًا أغنية "باظت خالص" التي ساعدته في تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة بين الشباب، حتى أصبح واحدًا من أكثر الفنانين تأثيرًا على الساحة الغنائية.

ويجز يتفوق على نفسه ويراهن على "الوعد"

تأتي أغنية "الوعد" كتأكيد جديد على قدرة ويجز في المزج بين الإبداع الموسيقي والتأثير الجماهيري، حيث يثبت مجددًا أنه ليس مجرد فنان عابر، بل حالة فنية متفردة تواصل كسر الحواجز التقليدية للأغنية العربية.

تفاعل واسع عبر السوشيال ميديا

لم تتوقف ردود الفعل عند يوتيوب، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستجرام، وتويتر، حيث شارك الجمهور مقاطع من الأغنية، وأشادوا بقدرة ويجز على تجديد أسلوبه مع كل إصدار.

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