كيفية استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة.. إليك الخطوات

استخراج جواز السفر المستعجل.. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة، خاصة في الحالات التي تتطلب السفر العاجل سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج.

ويُعد استخراج جواز السفر المستعجل وثيقة رسمية أساسية تتيح لحامله التنقل بين الدول، لذا توفر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية خدمة استخراج الجواز المستعجل لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار الجواز خلال وقت قصير.

استخراج جواز السفر المستعجل

الموجز ينقل لكم التفاصيل الكاملة عن كيفية استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة عبر السطور التالية.

وتتمثل خطوات استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة بنظام المستعجل في تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد (لمن هم أقل من 16 عامًا)، وصور شخصية حديثة، والموقف التجنيدي للذكور، إلى جانب سداد الرسوم المقررة، ويتم تقديم الطلب في مكاتب الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، مع إمكانية الحصول على الجواز في غضون 24 إلى 72 ساعة حسب النظام المختار.

وتسهم خدمة استخراج جواز السفر المستعجل في تلبية احتياجات المواطنين الذين يحتاجون إلى إصدار الجواز في وقت قياسي، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحة المستندات لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

ويمكن أيضًا متابعة الطلب والاستفسار عن حالة الإصدار لاستخراج جواز السفر المستعجل من خلال مكاتب الجوازات أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

وتتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمة استخراج جواز السفر المستعجل من مقرها الرئيسي بمنطقة العباسية في شارع السكة البيضاء، وهذه الخدمة تلبي احتياجات مزدوجي الجنسية، المغتربين، والمهاجرين، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في إنهاء الإجراءات بسرعة.

وإليكم التفاصيل الكاملة لخطوات استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة وهي كالتالي:

خطوات استخراج جواز السفر المستعجل

تسجيل الدخول على رابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية من هنـــا. كتابة كل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني. تقديم الأوراق المطلوبة. يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين. تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2025

صورة بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية مع اطلاع الموظف على الأصل. عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء. مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد. صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل. شهادة ميلاد مميكنة للأطفال أقل من 16 عاما. للطلاب الجامعيين: استخراج إثبات قيد جامعي. في حال إصدار بدل فاقد يتم إرفاق محضر الفقد في الطلب.

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة 2025

التوجه إلى أقرب مصلحة للجوازات من منزلك. سحب استمارة 29 جوازات من المصلحة، وملء البيانات المطلوبة فيها بخط واضح. تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لمطابقة المستندات والصور. تقدير رسوم من الموظف المختص لتحديد تكلفة استخراج الجواز. استلام الإيصال. لابد من التوجه إلى المصلحة مرة أخرى في الوقت المحدد من أجل استلام الجواز.

أما عن أسعار استخراج جواز السفر بعد الزيادة فهي كالتالي:

جواز سفر عادي وتكون تكلفته 1150 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1675 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

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