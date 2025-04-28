التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، قمة نارية تجمع فريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان ، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كل من أرسنال وباريس سان جيرمان عن تحقيق الفوز علي حساب منافسه بنتيجة كبيرة خلال القمة المرتقبة لزيادة حظوظه في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري قبل مباراة الإياب.

موعد قمة أرسنال أمام باريس سان جيرمان

يلتقي فريق أرسنال نظيره فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء الموافق 30 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق أرسنال أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام باريس سان جيرمان

يرصد لكم موقع الموجز، التشكيل المتوقع لفريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

أرسنال ضد باريس سان جيرمان

ترتيب أرسنال بالدوري الإنجليزي قبل قمة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

نرصد لكم ترتيب فريق أرسنال بالدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق أرسنال ضد باريس سان جيرمان ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 79 نقطة

2- أرسنال 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة

4- مانشستر سيتي 61 نقطة

5- تشيلسي 60 نقطة

6- نوتينجهام فورست 60 نقطة

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 49 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- إيفرتون، 38 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20 ساوثهامبتون 11 نقاط.

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