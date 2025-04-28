3 هواتف شهيرة ستفقد تحديثات واتساب .. تعرف على التفاصيل

فوجئ الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب بقرار شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب، بشأن إيقاف دعم التطبيق على بعض أجهزة آيفون القديمة، مما سيتسبب في توقف الخدمة على الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة.

قرار إيقاف واتساب، يشمل الأجهزة التي أصدرتها آبل منذ أكثر من 10 سنوات خاصة أجهزة iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus.

إيقاف تحديثات واتساب على 3 هواتف شهيرة

ومن المقرر أن تتوقف أجهزة iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، عن تلقي التحديثات بداية من 5 مايو 2025، ووفقًا لتصريحات واتساب، بعد هذا التاريخ، لن يتمكن أصحاب هذه الهواتف من استخدام التطبيق إلا إذا قاموا بترقية جهازهم إلى إصدار أحدث، ويكشف الموجز السبب الرئيس وراء هذا القرار الصادم للملايين من المستخدمين.

واتساب

سبب توقف واتساب على هواتف أيفون

بحسب شركة ميتا، فإن التحديثات الدورية التي تصدرها الشركة تهدف إلى تحسين أمان التطبيق وسلاسة عمله، لكن مع مرور الوقت، تصبح الأجهزة القديمة غير قادرة على التكيف مع التحديثات الجديدة، ما يؤدي إلى مشاكل في الأداء وفي تأمين بيانات المستخدمين، وبالتالي، قررت ميتا وقف دعم هذه الهواتف للحفاظ على جودة الخدمة وأمان البيانات.

تفاصيل قرار إيقاف دعم واتساب للهواتف القديمة

يبدأ تطبيق قرار شركة ميتا بإيقاف دعم تطبيق واتساب للهواتف القديمة، رسميًا في 5 مايو 2025، وبموجب هذا القرار سيتوقف التطبيق عن العمل على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقل من الإصدارات الحديثة المطلوبة.

ويشمل هذا التغيير مجموعة من الهواتف التي لم تعد قادرة على تلقي التحديثات اللازمة لتشغيل التطبيق بشكل آمن وفعال.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأمان والأداء، حيث أن الأجهزة القديمة لم تعد تدعم الميزات الجديدة والتحديثات الأمنية المهمة.

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ليس هذا القرار بجديد على واتساب، فوفقًا لموقع"ary news" فقد سبق للتطبيق أن شهد تحولات مماثلة في سياسة الدعم، ففي سابقة تعود إلى السنوات الماضية، كان واتساب قد أوقف خدماته عن الجيل الأول من هواتف آيفون، بالإضافة إلى مجموعة من الموديلات القديمة التي يعود إصدارها إلى الفترة بين 2007 و2013، هذه الخطوات المتتالية تؤكد استراتيجية ميتا الثابتة في مواكبة التطور التكنولوجي وضمان أعلى معايير الأمان.

ولم يكن مستخدمو آيفون وحدهم من تأثروا بسياسة التحديثات الصارمة، فقد سبقهم مستخدمو أندرويد إلى هذه التجربة، ففي ديسمبر 2024، أطلق واتساب إنذاره الأخير للمستخدمين، معلنا أن مجموعة من هواتف أندرويد القديمة ستفقد الدعم الفني الكامل بدءًا من 1 يناير 2025.

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