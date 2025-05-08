إسرائيل تحذر اللبنانين من الإنسياق وراء حزب الله .. ماعلاقة الدولار الأصفر؟

في خطوة جديدة على طريق التصعيد ألقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، عملة مزيفة فوق بلدة الناقورة تسمى بدولار حزب الله أو الدولار "الأصفر". تحمل عبارات تحذيرية لسكان البلدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



إسرائيل تحذر اللبنانين : لا تخطئوا في تقدير الأمور

وأوضحت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، العبارات المكتوبة على العملة المزيفة والتي جاءت كما يلي : "لا تخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر".

وبينما كُتب على الطرف الآخر للعملة : "دولار حزب الله حرام، ولن ينفعك بعد أن دمر بيتك وشرد عائلتك".

الدولار الأصفر



وألقت طائرات إسرائيلية منشورات على شكل عملة مزيفة فوق بلدة الناقورة ومناطق أخرى في جنوب لبنان. تضمنت هذه المنشورات رسائل تحذيرية موجهة إلى السكان المحليين، منها: "لا تخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر" و"دولار حزب الله حرام ولن يفيدكم بعد أن دمّر بيتكم وشرّد عائلتكم.

الطيران الإسرائيلي شن نحو 20 غارة على عدة مناطق بجنوب لبنان

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي ، الخميس، أكثر من 20 غارة جوية على عدة مناطق مختلفة في جنوب لبنان،.



وذكرت التقارير أن الغارات إستهدفت مواقع تابعة لحزب الله في محيط منطقة النبطية.



و أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نلاحق هدفا مهما في جنوبي لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف أو نتائج العملية.

كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات في جنوب لبنان.

وأشارت إلى "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط النبطية"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات طالت خصوصا مناطق حرجية وجبلية بعيدة عن المراكز السكنية.

من جهتها فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على النبطية.

نواف سلام يدين القصف على جنوب لبنان

من جهته فقد أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الخميس، وذلك أثناء وجوده في منطقة بعلبك بالبقاع الشرقي.

وصرّح سلام خلال كلمة ألقاها بالتزامن مع القصف

قائلا: "أؤكد أن جميع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 ولتفاهمات وقف إطلاق النار يجب أن تتوقف، وأن الحكومة لم ولن توفر جهدا للإسراع في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

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