ترامب قد يزور تل أبيب في حال التوصل إلى إتفاق مع حمـ.ـاس

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط فقط في حال التوصل إلى صفقة رهائن المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي .



الخارجية الأمريكية : نحن على بُعد خطوات من التوصل لحل بشأن إيصال المساعدات الإنسانية

هذا وقد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على بعد خطوات قليلة من إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي في أوسع عملية تجويع ممنهج للفلسطينيين.

و أوضحت المتحدثة بإسم الوزارة تامي بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "دعا إلى حلول مبتكرة من شأنها ضمان السلام وحماية إسرائيل ومنع تحقيق حماس أي مكاسب وتقديم المساعدة لأهالي غزة"، وفق تعبيرها.

وأشارت بروس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ترمب عمل بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها ووضع الفلسطينيين في غزة.

وتابعت: "بفضل قيادة الرئيس ترامب الملهمة، نحن على بعد خطوات قليلة فقط من هذا الحل لإيصال المساعدات والغذاء".

وأوضحت أنها كانت تتمنى الإعلان اليوم عن المؤسسة الجديدة التي ستوفر تدفق الغذاء إلى غزة، لكنها قالت إن المؤسسة ستعلن عن ذلك بنفسها قريبًا.



السفير الأمريكي لدى تل أبيب: إسرائيل لن تشارك في توزيع المساعدات ولن ننتظر إذن إسرائيل لإبرام أي إتفاقات

من جهته فقد أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن تل أبيب لن تشارك في توزيع المساعدات في غزة، إلا أنها ستشارك في حفظ الأمن في قطاع غزة.

وأضاف هاكابي أن "الآلية الجديدة للمساعدات الإنسانية لا تعتمد على العمل العسكري ونأمل أن تبدأ قريبا"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.

كما رفض هاكابي التعليق عندما سئل عن قواعد الاشتباك التي ستتبعها شركات الأمن الخاصة المشاركة، مؤكدا أن كل شيء سيكون متوافقا مع القانون الإنساني الدولي.



وأضاف أن "بعض الشركاء تعهدوا بالتمويل ولا يريدون الكشف عن هوياتهم حتى الآن".

ولفت هاكابي إلى أنه "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة وستكون هناك مشاركة من منظمات غير ربحية".

وقبل أيام، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي إن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، دون سيطرة حماس عليها.

وكان مايك هاكابي، قد أكد إن تحرك الولايات المتحدة للرد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل سيعتمد على ما إذا كان أي مواطن أمريكي سيتعرض للأذى، وذلك بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف هاكابي، في مقطع ترويجي من مقابلة ستُبث بنهاية الأسبوع على القناة، أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل لترتيب أي اتفاق يمنع الحوثيين من استهداف سفننا".

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وهو ما أعقبته تهديدات من الجماعة بمواصلة الهجمات ضد إسرائيل.

هذا وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع، قولها إن إدارة ترامب مررت رسائل إلى إسرائيل بتركها لوحدها إذا لم تتعاون مع الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع حماس.

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