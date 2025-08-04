أسعار الألبان والأجبان في مصر اليوم الأثنين 4 أغسطس 2025

في ظل موجة من التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، تشهد أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق المصرية حالة من التفاوت اللافت اليوم الأثنين 4 أغسطس 2025.



فقد ارتفعت أسعار بعض المنتجات نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف والمواد الخام، بينما حافظت أنواع أخرى على استقرار نسبي رغم الضغط المتزايد من الطلب المحلي.

ويُعزى هذا التباين إلى عوامل متشابكة أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والطلب المتزايد على منتجات الألبان، بالإضافة إلى تقلبات الأسعار العالمية لمستلزمات التصنيع.

وفيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" تقريرًا شاملًا لأحدث أسعار الحليب، الجبن، الزبادي، القشدة والزبدة بمختلف أنواعها، إلى جانب نصائح مهمة تساعد المستهلكين في التمييز بين المنتجات الجيدة، والشراء بأفضل قيمة ممكنة.



أسعار الحليب المعبأ داخل المحلات الأسواق المصرية :

تراوح سعر لتر الحليب المعبأ من المزارع بين 49 إلى 59 جنيهًا في الأسواق المحلية. وعليه، سجلت بعض العلامات التجارية المصرية والعربية أسعارًا قريبة من هذا النطاق. فمثلاً:

حليب لمار (1 لتر): حوالي 52 جنيهًا.

حليب جهينة (1 لتر): نحو 55 إلى 53 جنيهًا.

حليب المراعي (1 لتر): حوالي 55 جنيهًا.

حليب بخيره (1 لتر): نحو 49 جنيهًا.

تعكس هذه الأسعار الفروق البسيطة بين الشركات بحسب جودة المنتج وتكاليف التعبئة، لكنها مجتمعة تؤكد مدى استقرار الأسعار عمومًا في ظل وفرة الحليب الخام.

أسعار الأجبان داخل المحلات والأسواق المصرية :

الأجبان البيضاء والرومي (سائبة)

الجبن الأبيض (قريش): يتراوح سعر الكيلو بين 120 إلى 200 جنيه.

الجبن الرومي: بين 220 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

الأجبان المعبأة والمطبوخة

جبن مثلثات مطبوخ (8 قطع): بين 25 إلى 50 جنيهًا للعبوة.

جبنة إسطنبولي (450 جم): حوالي 83 جنيهًا.

جبنة براميلي (450 جم): حوالي 82 جنيهًا.

جبنة قريش (250 جم): حوالي 24 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، توجد منتجات جبن مصنّعة أخرى (جبن كيري، فينا، دومتي) تتفاوت أسعارها حسب النوع، ففي المتوسط تكون كيري (12 قطعة) بنحو 73 جنيهًا، وفيتا / فينا (500 جم) حوالي 48 جنيهًا، وجبنة دومتي (450 جم) نحو 119 جنيهًا.

توفر المستهلكات المحلية أنواعًا متعددة من الأجبان، ويعتمد السعر النهائي على علامة المنتج ودرجة التعتيق في حالة الرومي والمخمرة.

أسعار الزبادي داخل المحلات الأسواق المصرية:

الزبادي البلدي (100–200 جم): تتراوح العبوة بين 5 و8 جنيهات.

الزبادي المعبأ (105 جم): بين 10 إلى 13 جنيهًا حسب العلامة التجارية.

يعكس الفرق السعرى بين النوعين طبيعة التغليف والتبريد؛ فالزبادي البلدي يُباع غالبًا في عبوات بلاستيكية محلية بأوزان (100–200 جم)، بينما تغلف شركات الألبان منتجاتها بعلامات موثوقة مع ضمانات جودة مما يرفع السعر قليلًا.

أسعار الزبدة والقشطة

الزبدة البقرية الطازجة: بين 220 و280 جنيهًا للكيلو.

القشدة الطازجة: من 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

زيادة أسعار الزبدة المعبأة (المعالجة/المصنعة) تتجاوز هذا النطاق (حيث قد تصل إلى 300+)، بسبب إضافات التجهيز والتغليف. ولكن الزبدة الطازجة المنتجة محليًا لا تزال ضمن النطاق المشار إليه أعلاه.

أسباب تغير الأسعار

من العوامل الرئيسية وراء تغير أسعار الألبان منتجاتها، ارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج الزراعية وانخفاض المعروض في فصول معينة. فقد حذر خبراء الزراعة من أن الأسعار القياسية للأعلاف ضغطت على المزارعين، مما دفع بعضهم للتخارج من تربية الأبقار والجاموس في فترات الصيف، وبالتالي تقلص كمية اللبن الخام المتاحة. وقد أدى هذا النقص النسبي في المعروض إلى رفع أسعار ألبان المربي بنسبة تصل إلى 10–15% في بعض الحالات. كما يلاحَظ أن تكاليف النقل والتبريد تساهم ضمنيًا في السعر النهائي بسبب شبكة التوزيع الشاسعة بين المحافظات. في مقابل ذلك، ساهم الطلب المستورد (خانقيًا أو موسمياً) على مشتقات الألبان في زيادة التنافس على الكميات المتاحة، ما أثر كذلك على الأسعار.

نصائح للمستهلكين

التأكد من مصادر المنتجات: يُفضل شراء الحليب والألبان من معارض وشركات معروفة لضمان جودة التغليف والنظافة.

مقارنة الأسعار محليًا: تختلف الأسعار بين منطقة وأخرى وباختلاف البائعين، لذا يُنصح بمتابعة البورصات المحلية أو زيارة عدة منافذ للحصول على أفضل عرض.

تشجيع الإنتاج المحلي: يدعم شراء منتجات الألبان المصرية مربي الماشية المحليين، ويساعد في تقليل الكلف على المستوردات، ويعزز قدرة السوق على تحقيق اكتفاء ذاتي.

متابعة العروض والتخفيضات: تقدم بعض السلاسل التجارية عروضًا دورية على الألبان ومشتقاتها، لذا قد يفيد الاستفادة منها للحصول على أسعار أفضل.

استهلاك الكميات المناسبة: مع تباين الأسعار، يمكن شراء حجم عبوات يلائم الاحتياج الفعلي دون هدر. كما يجدر تخزين المنتجات المبردة في درجات حرارة مناسبة للمحافظة على جودتها.

استمرار المراقبة على الأسواق وضبط الجودة من قبل الجهات المعنية يساهمان في منع أي زيادات سعرية غير مبررة. ومع توافر الإنتاج اليومي للمحافظة وتنوع خيارات المستهلكين، يتوقع أن يبقى السوق متوازنًا نسبياً في مدّة قادمة إذا حافظت العوامل السابقة على استقرارها.

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