بلاغ للنائب العام ضد «البيج ياسمين» بتهمة نشر محتوى يخالف القيم والآداب

البيج ياسمين.. محامٍ يطالب بوقف فيديوهات تثير الجدل على مواقع التواصل

تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر ياسمين الأمير، الشهيرة إعلاميًا بـ «البيج ياسمين»، يتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظ وحركات تخالف الآداب العامة، وتمس القيم والعادات المتعارف عليها في المجتمع المصري، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل البلاغ المقدم

وجاء في نص البلاغ أن «البيج ياسمين» ظهرت في عدد من الفيديوهات التي وصفها مقدم الشكوى بأنها تفسد الذوق العام، وتؤثر سلبًا على سلوكيات الشباب والمراهقين، وأشار المحامي إلى أن محتواها يتضمن محاكاة وتشبهًا بالرجال بطريقة متعمدة، بهدف إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدة، ما يهدد القيم الأسرية والمجتمعية.

اتهامات بالإساءة للمرأة المصرية

أوضح البلاغ أن الفيديوهات المنشورة لا تكتفي فقط بمخالفة التقاليد، بل تتضمن أيضًا إساءة مباشرة للمرأة المصرية من خلال تقديم صورة سلبية عنها، وهو ما اعتبره المحامي تعديًا على دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

مطالبات بإجراءات قانونية عاجلة

طالب مقدم البلاغ السلطات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وسريعة لوقف نشر هذا المحتوى، ومعاقبة من يقف وراءه، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة ضرورية للحفاظ على القيم الأخلاقية، ولحماية النشء من التأثيرات السلبية للمحتوى المثير للجدل المنتشر عبر الإنترنت.

تزايد البلاغات ضد مشاهير السوشيال ميديا

تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد البلاغات المقدمة ضد بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه عدد منهم اتهامات تتعلق بنشر الفسق والفجور أو بث محتوى يخل بالآداب العامة، وسط دعوات بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى الرقمي لحماية المجتمع.

