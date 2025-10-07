مرتضى منصور يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. ونجله يكشف التفاصيل

أحمد مرتضى يطمئن الجمهور ويشكر الأطباء

كشف أحمد مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن تعرض والده لوعكة صحية طارئة خلال الأيام الماضية، منعته من التواصل مع الجميع.

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»:

«أعتذر بالنيابة عن والدي لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب وعكة صحية مفاجئة وصعبة.. الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه»، ويرصد الموجز التفاصيل.

كما وجه الشكر للأطباء المشرفين على علاج والده، قائلاً: «كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية. الحمد لله دائمًا وأبدًا».

تطورات القضايا القانونية ضد مرتضى منصور

تأتي الوعكة الصحية في وقت يواجه فيه المستشار مرتضى منصور عدة قضايا أمام القضاء، حيث حددت محكمة مستأنف العجوزة جلسة 29 نوفمبر 2025 لنظر أولى جلسات استئنافه على حكم تغريمه 15 ألف جنيه في قضية سب وقذف الداعية مبروك عطية، إذ يطالب بإلغاء الحكم الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت سابقًا بتغريم منصور المبلغ نفسه في قضيتين منفصلتين، إحداهما بتهمة سب وقذف الداعية مبروك عطية، والأخرى بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل بلاغ المخرج خالد يوسف

وتعود وقائع القضية الأخيرة إلى البلاغ المقدم من المخرج خالد يوسف وزوجته، بعد تصريحات أدلى بها مرتضى منصور بشأن قضية المخرج عمر زهران، واعتبراها إساءة مباشرة لهما. ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة تهمة السب والقذف لمنصور، ما أسفر عن صدور حكم الغرامة.

