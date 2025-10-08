السيسي:مصر قادرة على تجاوز الأزمات وتحقيق السلام في غزة بفضل وحدة شعبها

الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: «لا تقلقوا من أي تهديد.. مصر بخير وشعبها أقوى»

رسالة طمأنينة من الرئيس السيسي للمصريين

في احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة قوية إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة أمام أي تحديات أو تهديدات طالما بقي المصريون متحدين ومتماسكين، ويرصد الموجز التفاصيل.



وقال الرئيس السيسي: "أي تحدٍ أو تهديد متقلقوش منه يا مصريين، طول ما إحنا مع بعض، مفيش حد يقدر يعملنا حاجة."

وأوضح أن تماسك الشعب المصري هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن.

تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل صبر ووحدة الشعب

تطرق الرئيس إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن تحسن الاقتصاد المصري يعود لصبر الشعب ووحدته، قائلاً: "مفيش دولة مشاكلها بتنتهي للأبد، لكن الأوضاع بتتحسن بفضل صبركم ووحدتكم."

وأشار إلى أن مصر تجاوزت فترات اقتصادية صعبة بفضل وعي المصريين وتكاتفهم، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في العمل لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

منذ 2013.. مصر تتجاوز الصعاب نحو الاستقرار

أوضح الرئيس السيسي أن مصر مرت منذ عام 2013 بظروف وتحديات جسيمة، لكن الإصرار الشعبي والإرادة الوطنية مكّنا البلاد من تجاوزها.

وقال الرئيس: "مرّت علينا ظروف صعبة، لكن بفضل الله ثم الشعب المصري، الأمور تسير بشكل طيب."

وشدد على أن العزيمة المصرية هي سر النجاح في تحقيق الاستقرار والنمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية.

السيسي: قادرون على مواجهة أي تحدٍ اقتصادي

أكد الرئيس أن الدولة قادرة على مواجهة أي صعوبات اقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والمواطنين هو أساس التغلب على الأزمات.

وقال:"أي تحدٍ في الأسعار أو غيرها، نستطيع تجاوزه ونتغلب عليه بفضل الله."

وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي رغم التحديات العالمية المتلاحقة.

دعوة لمواصلة العمل من أجل الوطن

في ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي الشعب المصري إلى الاستمرار في دعم الدولة والمشاركة في البناء والتنمية، مؤكدًا أن مصر تستحق من الجميع الإخلاص والعطاء للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب عن شكره لله على نعمة الأمن والسلام التي تنعم بها البلاد، مشيدًا بجهود مؤسسات الدولة في تحقيق الاستقرار.

تعزيز التعاون بين الأكاديميات العسكرية والجامعات المدنية

وخلال الاحتفالية، أعلن الرئيس السيسي عن توجيه أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية لاستضافة طلاب الجامعات المدنية للاطلاع على نظم التعليم والتدريب والتعايش مع طلاب الأكاديميات.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، موجهًا التحية لأسر الخريجين على دعمهم لأبنائهم خلال فترة الدراسة.

مفاوضات شرم الشيخ.. فرصة لتحقيق السلام في غزة

وفي سياق حديثه، دعا الرئيس السيسي إلى الاستفادة من مفاوضات شرم الشيخ الجارية لإنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام العادل.

وقال الرئيس: "أدعو الرئيس الأمريكي للاستمرار في جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة."

كما أعلن استعداد مصر لاستضافة توقيع اتفاق إنهاء الحرب في حال التوصل إليه، مؤكدًا أن شرم الشيخ تمثل فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

