مفتي الجمهورية: الفتوى عمل جماعي مؤسسي يقوم على الشورى والتشاور لا الفردية

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العمل المؤسسي هو الركيزة الأساسية لبناء الدول ونهضتها، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي تعتمد على الفكر الجماعي والتنظيم المنضبط تحقق إنجازات تفوق نظيراتها التي تدار بعقل الفرد الواحد ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأوضح فضيلته أن تنوع الخبرات وتعدد الرؤى داخل المؤسسات يعمق من جودة الأداء، ويعزز روح التعاون والتكامل بين العاملين، وهو ما ينعكس إيجابًا على مسيرة الإصلاح والتنمية.



غياب العمل الجماعي يولّد الفوضى ويهدر الكفاءات

وشدد مفتي الجمهورية على أن غياب العمل الجماعي يؤدي إلى تضارب القرارات وغياب العدالة التنظيمية، فضلًا عن انعدام آليات المحاسبة، الأمر الذي يفتح الباب أمام استيلاء غير المؤهلين على مواقع المسؤولية ويزرع الإحباط بين المتميزين، مما يعطل عجلة الإصلاح ويضعف مسيرة التنمية.



محاضرة تدريبية لعلماء ومفتين ماليزيين

جاءت تصريحات مفتي الجمهورية خلال محاضرة علمية ألقاها ضمن برنامج منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان "إدارة المؤسسات الإفتائية"، والتي خُصصت لمجموعة من علماء دور الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين، بالإضافة إلى ممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية.

وشهد البرنامج مشاركة 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين، في إطار جهود دار الإفتاء لنقل الخبرات المصرية في مجال تأصيل منهجية الفتوى وبناء القدرات الإفتائية على المستوى الدولي.

اقرأ أيضًا:

هل يجب الوضوء قبل قراءة القرآن؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي بالتفصيل



فضل تربية البنات في الإسلام.. طريقك إلى الجنة وستر من النار



