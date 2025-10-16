المحطات المائية: تركيب محولين جدد لإضافة 50 ميجا وات للسد العالي الشهر المقبل

تركيب محولين جدد لإضافة 50 ميجا وات للسد العالي.. كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أنه جارى الانتهاء من أعمال تركيب تركيب محولين جدد بقدرة 25 ميجا وات لكل واحد منهماؤ منتصف نوفمبر المقبل، ضمن خطة إحلال وتجديد 19 محول محطة محولات السد العالي فى أسوان لرفع قدرته من 2100 ميجا وات إلى 2400 ميجا وات.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب محولين بقدرة 50 ميجا وات وربطهم على الشبكة منذ عدة أشهر، لافتا إلى أنه مع تشغيل المحولين الجدد فى منتصف الشهر المقبل ستصل إجمالى قدرة السد 2200 ميجا وات بدلا من 2100 ميجا وات.

وتابع كمال أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي لرفع كفائته والاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الوقود.

السد العالي ينتج يوميا ما يزيد عن 1400 ميجا وات بكفاءة عالية

أوضح كمال، أن السد العالي ينتج يوميا ما يزيد عن 1400 ميجا وات بكفاءة عالية، موضحاً أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها حيث أن محطة اسنا المائية تنتج يوميا 84 ميجا وات ونجع حمادي 65 ميجا وات وأسيوط 32 ميجا وات.

وأكد كمال ان جارى العمل على زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة السد العالى من 2100 إلى 2400 ميجاوات بتكلفة 50 مليون يورو بحلول عام 2027 لإنشاء 19 محول جديد ومحول آخر احتياطى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة التوربينات الموجودة بالسد العالى التى يبلغ عددها 12 توربينة.

