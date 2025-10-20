أذكار كان يرددها النبي ﷺ في يومه.. اقتداءً بسيد الخلق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن سيدنا النبي ﷺ أرشدنا إلى الذكر اليومي كبرنامج متكامل حرص عليه ﷺ ودعا الصحابة إليه، لما له من أثر كبير في الحفاظ على الصلة الدائمة بين المسلم وربه، ويعتبر اتباع هذا البرنامج نهجًا عمليًا للمسلم في ذكر الله والتقرب منه، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية اليوم بأذكار الصباح

يبدأ النبي ﷺ يومه بالذكر منذ استيقاظه من النوم، حيث كان يقول:

«الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره».

ثم عندما يقوم من فراشه يردد: «أصبحنا وأصبح الملك لله».

وعند دخول الخلاء، يستعيذ ﷺ بالله من الخبث والخبائث، ويقول عند الخروج: «غفرانك».

هذا الذكر البسيط له أثر كبير على المسلم، فهو يربطه بالله في كل حركة من يومه.

الأذكار عند الخروج والسفر

كان النبي ﷺ إذا خرج من بيته يقول: «بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله»، وعند السفر، إذا صعد المرتفع قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، وإذا نزل من منخفض سبح: «سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله».

كما ورد عن جابر بن عبد الله: «كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا»، وهذا يعكس حرص النبي ﷺ على ذكر الله في كل موقف.

الذكر أثناء الصلاة وبعدها

عند دخول المسجد، كان ﷺ يقول: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك»، ثم يبدأ بالصلاة التي تكون فيها الأولوية للذكر والتسبيح، ويختمها بالسلام: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وبعد الصلاة، يذكر الله بالسبح والحمد والتكبير ثلاثًا وثلاثين مرة لكل منها، ثم يتم المائة بقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير».

كما كان يكثر من الاستغفار بقوله: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك… فاغفر لي».

أذكار المساء وفضل الصلاة على النبي ﷺ

في المساء، يردد النبي ﷺ: «أمسينا وأمسى الملك لله»، ويشدد العلماء على أن فقد المرشد يكون رسول الله ﷺ هو أعلى مرشد للمسلم في كل أحواله، وعن أبي بن كعب، ورد أنه ﷺ قال في ثلث الليل: «يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه». وعند كثرة الصلاة على النبي ﷺ، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك».

وهكذا يكون المسلم قد اقتدى بسيد الخلق ﷺ في الاستغفار والصلاة عليه، بما يعزز ذكر الله في كل وقت.

اتباع أذكار النبي ﷺ اليومية يعتبر نهجًا عمليًا للمسلم للحفاظ على صلته بالله تعالى. من الاستيقاظ حتى النوم، يمر المسلم بجملة من الأذكار المستحبة التي تعلمنا الاقتداء بالنبي ﷺ، ومن أهم النصائح العملية: كثرة الاستغفار، الصلاة على النبي ﷺ، والمواظبة على ذكر الله في كل الأحوال، فالذكر منهج المسلم الأصيل وخير ما يداوم عليه.

