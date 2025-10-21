هل التوسل بآل البيت شرك؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي

تصاعدت خلال الأيام الماضية تساؤلات حول حكم طلب الحاجة من الإمام الحسين أو السيدة زينب، حيث انقسمت الآراء بين من يراها شركًا بالله، ومن يراها تعبيرًا عن المحبة والتوسل المشروع، ما أثار حالة من الجدل الديني والشعبي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

الأزهر يرفض التسرع في التكفير

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن تكفير المسلم بسبب قول أو فعل ظاهره الخطأ أمر خطير، مؤكدًا أن من يطلب حاجة من آل البيت أو الأولياء الصالحين لا يُعد كافرًا ما دام لا ينكر التوحيد، بل غالبًا ما يفعل ذلك بدافع المحبة أو الجهل، وأوضح أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت خلافه بيقين.

الدعاء لله وحده.. والتوسل جائز بشروط

وأوضح تمام أن الدعاء عبادة لا تُصرف إلا لله، أما التوسل بالصالحين وآل البيت فيُعد وسيلة للتقرب إلى الله، لا عبادة لهم، وشدد على ضرورة التفرقة بين التوسل المشروع والاستغاثة الممنوعة، مؤكدًا أن الإسلام يمنع الاعتقاد بقدرة أي مخلوق على التصرف في الكون استقلالًا عن الله تعالى.

محبة آل البيت من الإيمان بلا غلو

وأشار أستاذ الفقه إلى أن حب آل البيت جزء من العقيدة الإسلامية الصحيحة، لكن يجب ألا يتحول إلى غلو أو تجاوز، لافتًا إلى أن النبي ﷺ نهى عن المبالغة في تقديس الأشخاص، كما دعا إلى تصحيح المفاهيم المنتشرة بين الناس دون تجريح أو تكفير، لأن كثيرًا منها ناتج عن الجهل والعاطفة.

الأزهر يتمسك بمنهج الوسطية

وشدد تمام على أن الأزهر الشريف يتبنّى منهج الاعتدال والوسطية، فلا يطلق أحكام الكفر إلا بدليل شرعي قاطع، وفي الوقت نفسه يحذّر من أي ممارسات تمس صفاء العقيدة، وأكد أن الأزهر يعمل على تحقيق التوازن بين احترام آل البيت والتأكيد على التوحيد الخالص لله.

دعوة لتجديد الخطاب الديني

وطالب تمام العلماء والدعاة بالاقتراب من الناس ومخاطبتهم بالرحمة والعقل، قائلًا: «ديننا دين تيسير ورحمة، وليس دين إقصاء وتكفير»، وأوضح أن نشر الوعي وتصحيح الفهم أهم من إطلاق الأحكام، مشددًا على ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع وعي الشباب المعاصر.

خلاصة الموقف الشرعي

اختتم أستاذ الفقه بالأزهر حديثه مؤكدًا أن طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب ليس كفرًا في ذاته، ما دام صاحبه يعلم أن الله وحده هو القادر على قضاء الحاجات، وأضاف أن الإسلام دين يجمع بين الحب والتوحيد دون إفراط أو تفريط، مشيرًا إلى أن المحبة الصادقة لأهل البيت لا تتنافى مع العقيدة الصحيحة.

