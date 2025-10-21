حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة لفتح باب التقديم والشروط المطلوبة

يترقب آلاف المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية انطلاق موسم التقديم لأداء فريضة الحج لعام 2025، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التضامن الاجتماعي التي تسعى هذا العام لتقديم خدمات متكاملة تُيسر رحلة الحج وتضمن أعلى معايير التنظيم.

ويأتي فتح باب التقديم في إطار الدور الاجتماعي للوزارة لدعم الفئات المختلفة، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، الراغبين في أداء الفريضة وفقًا لنظام منظم يضمن العدالة والشفافية في الاختيار.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

موعد التقديم وآلية التسجيل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا استقبال طلبات التقديم لأداء فريضة الحج عبر الجمعيات الأهلية، ويستمر التسجيل حتى يوم 6 نوفمبر 2025.

ويتم التقديم من خلال الجمعيات المسجل بها العضو، أو عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة، لتسهيل الإجراءات ومنع الزحام في مقرات الجمعيات.

الشروط الأساسية للتقديم

حددت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من بينها:

أن يكون المتقدم عضوًا عاملًا بالجمعية الأهلية ومسددًا لاشتراكه السنوي.

أن تكون الجمعية مقيدة قبل 30 يونيو 2024 ولم تُوقع ضدها أي جزاءات.

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل.

أن يتمتع باللياقة الصحية الكافية لأداء المناسك دون مشقة.

ألا يقل عمره عن 25 عامًا، باستثناء المرافقين فوق 18 عامًا.

المستندات المطلوبة

يشترط تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية، وشهادة طبية حديثة تثبت القدرة الصحية، بالإضافة إلى نموذج طلب التقديم المعتمد من الجمعية، وإيصال سداد الرسوم.

وتُرسل الجمعيات الطلبات إلى مديريات التضامن بالمحافظات لإدراجها في قاعدة البيانات المركزية تمهيدًا لإجراء القرعة.

القرعة وإعلان النتائج

تُجرى قرعة إلكترونية علنية تحت إشراف الوزارة، لضمان الشفافية في اختيار الحجاج المقبولين،

ويمكن للمواطنين متابعة النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فور إعلانها رسميًا.

أهمية المبادرة ودور الدولة

يأتي تنظيم حج الجمعيات الأهلية كأحد أهم أوجه الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها، تأكيدًا لحرص القيادة السياسية على توفير فرص متكافئة لأداء الفريضة بطريقة منظمة تليق بكرامة المواطن المصري.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا النظام لا يهدف فقط لتيسير الإجراءات، بل يعكس رؤية مصر الحديثة في إدارة الخدمات الدينية والاجتماعية باحترافية وعدالة، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ودورها في رعاية المواطن من المهد إلى الختام.

اقرأ أيضا : هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب

مرتبات شهر أكتوبر 2025..جدول الزيادات الجديدة ومواعيد الصرف رسميًا من وزارة المالية





