مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا 31 أكتوبر وتأخير الساعة 60 دقيقة

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد الدولة لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 رسميًا، بإرجاع عقارب الساعة ستين دقيقة كاملة، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لتغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي في مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العد التنازلي

بحسب أجندة مجلس الوزراء، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع الساعات الأولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير الساعة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر بواقع ساعة واحدة، لتصبح الساعة 11 بدلًا من 12، ويأتي ذلك بعد ستة أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ نهاية أبريل الماضي.

هدف القرار وتوحيد المواعيد

خطوة الانتقال للتوقيت الشتوي تأتي ضمن خطة الدولة لتوحيد مواعيد العمل بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتقليل استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، ويؤكد مسؤولو الحكومة أن القرار يُسهم في تكييف جداول الدوام والدراسة والخدمات مع الظروف المناخية ومتغيرات ضوء النهار.

كما يشهد الشارع المصري بحثًا متزايدًا حول موعد تغيير الساعة، خاصة في ظل تداخل مصالح المواطنين مع مواعيد المواصلات والامتحانات والدوام الرسمي.

مدة العمل بالتوقيت الصيفي في 2025

تم تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام بدءًا من الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة ستين دقيقة عملًا بالقانون، وقد ترتب على ذلك تعديل مواعيد غلق وفتح المحلات والمنشآت التجارية، إضافة إلى تغيير مواقيت بعض الخدمات العامة.

وبموجب القانون نفسه، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع دقات منتصف ليل 30 أكتوبر الجاري، ليعود التوقيت الشتوي إلى وضعه المعتاد.

نص القانون المنظم للتوقيت في مصر

ينص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تُقدَّم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار ستين دقيقة».

وبذلك يكون يوم الخميس 30 أكتوبر هو اليوم الأخير للعمل بالتوقيت الصيفي قبل العودة إلى النظام الشتوي.

كيفية ضبط الساعة يدويًا على الهواتف والأجهزة

تزامنًا مع تطبيق القرار، يُنصح المستخدمون بضبط الوقت يدويًا في حال عدم تفعيل التعديل التلقائي على الأجهزة الذكية. ويمكن ذلك من خلال:

الدخول إلى الإعدادات.

اختيار "الوقت والتاريخ".

إلغاء خيار الضبط التلقائي إن وُجد.

تأخير الساعة يدويًا بمقدار ساعة واحدة.

أما على هواتف iPhone، فيمكن تفعيل التعيين التلقائي للوقت من خلال:

الإعدادات .. عام .. التاريخ والوقت.. التبديل إلى الوضع التلقائي.

العودة إلى الروتين الشتوي

مع بداية التوقيت الشتوي، ستتغير مواعيد العديد من الأنشطة، أبرزها غلق المحلات والمطاعم والمقاهي، وتوقيت الدراسة والعمل، إلى جانب تأثير محدود على مواقيت الصلاة بحسب الإعلانات الرسمية لاحقًا.

كما ينتظر المواطنون إعلانًا حكوميًا نهائيًا خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد ساعة التطبيق رسميًا، رغم وضوح الموعد وفق القانون.

كم تبقى على بدء التوقيت الشتوي؟

اعتبارًا من الأحد 19 أكتوبر 2025، يتبقى 11 يومًا فقط على تطبيق التوقيت الشتوي، ليودع المصريون التوقيت الصيفي اعتبارًا من ليلة 30 أكتوبر.

وبذلك يبدأ العد التنازلي لتغيير الساعة رسميًا، وسط ترقب عام من المواطنين والمؤسسات والأسواق.

