بعد زيادة أسعار البنزين..شعبة المخابز تكشف مصير رغيف العيش المدعوم في مصر

في ظل القرارات الأخيرة برفع أسعار البنزين والسولار، أصبح التساؤل الأبرز بين المواطنين هو: هل سترتفع أسعار الخبز؟ خاصة أن رغيف العيش يعد من أساسيات الحياة اليومية للملايين من المصريين، ويرصد الموجز التفاصيل.

استقرار سعر الخبز التمويني رغم ارتفاع الوقود

أكد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لن تمس سعر رغيف الخبز المدعوم، وسيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأوضح صبري أن الحكومة تتحمل فارق تكلفة الوقود، في إطار سعيها لحماية المواطن من أي زيادات تمس احتياجاته الأساسية.

زيادة متوقعة في أسعار الخبز السياحي

وأشار المتحدث باسم الشعبة إلى أن الخبز السياحي قد يشهد زيادة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، إلا أن تلك الزيادة لن تشمل الخبز المدعوم الذي يتم توزيعه عبر بطاقات التموين.

وأضاف أن هذه النسبة منطقية في ظل الزيادات التي طالت الوقود، لكنها لا تزال قيد الدراسة داخل الأسواق لتجنب أي ضغط على المستهلك.

الحكومة تتحمل فروق الأسعار لحماية الدعم

شدد صبري على أن وزارة التموين تعمل على تعويض المخابز عن فروق أسعار الوقود، من خلال دعم مباشر يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعوم دون أي زيادات.

كما أوضح أن هذا التعويض يتم بأثر رجعي، بحيث لا يتحمل أصحاب المخابز أي خسائر نتيجة لارتفاع الأسعار المفاجئ في الوقود أو المواد الخام.

مذكرة لوزير التموين لرفع تكلفة الإنتاج

وأشار صبري إلى أن شعبة المخابز تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزير التموين تطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج جوال الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، حيث تبلغ التكلفة الحالية 390 جنيهًا، بينما يطالب أصحاب المخابز برفعها إلى 450 جنيهًا لتغطية الزيادات في مدخلات الإنتاج.

وأكد أن هذا التعديل ضروري للحفاظ على استمرارية منظومة الخبز وتوازن العلاقة بين الدولة وأصحاب المخابز.

لجنة وزارية تدرس التكلفة الجديدة وقرارات مرتقبة

أوضح المتحدث باسم الشعبة أن لجنة شكلها وزير التموين بدأت بالفعل دراسة شاملة لتكلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن تصدر قراراتها خلال الأيام المقبلة.

وتأمل شعبة المخابز أن تسفر هذه الدراسة عن قرارات داعمة للمخابز، بحيث يتم تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع دون المساس بسعر الرغيف المدعوم.

العيش المدعوم.. خط أحمر للحكومة

يأتي هذا الموقف تأكيدًا على التزام الحكومة بسياسة عدم المساس بسعر رغيف العيش المدعوم، الذي يمثل أحد أهم مظاهر الدعم الاجتماعي في مصر.

ففي الوقت الذي تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات أسعار الطاقة، تسعى الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.

خلاصة الموقف

رغم الزيادة في أسعار البنزين والسولار، يبقى سعر رغيف العيش في أمان، بفضل تدخل الحكومة وتحملها فروق التكلفة، أما الخبز السياحي فقد يشهد زيادات طفيفة، لكنها لن تمس الرغيف المدعوم الذي يعتبر “رمز الاستقرار” في حياة المواطن المصري.

اقرأ أيضًا:

محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنسبة 15٪؜



مواعيد عمل المخابز البلدية خلال عيد الأضحى 2025

