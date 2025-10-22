إطلاق مشروعين استراتيجيين من أفضل الفرص الاستثمارية بواسطة "وان أوف وان"

خلق مجتمعات متكاملة تتمحور حول الإنسان وتجربته اليومية.. أعلنت شركة وان أوف وان للتنمية العمرانية خلال مؤتمرها الصحفي اليوم، عن إطلاق مشروعين جديدين يمثلان خطوة نوعية في مسيرة الشركة نحو إعادة تعريف مفهوم التجربة المعيشية في مصر.

وتشمل المشروعات كل من؛ Bridges في الشيخ زايد وGrounds في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، وتمثل المشروعات الجديدة ترجمة عملية لرؤية الشركة التي تُركز على خلق مجتمعات متكاملة تتمحور حول الإنسان وتجربته اليومية، وتجمع بين التصميم المدروس، والخدمات العملية، والقيمة المستدامة، مع تقديم تجربة معيشية واستثمارية متفردة تعكس أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة، الجمال، والوظيفية.

الموجز ينقل التفاصيل، حيث يمتد مشروع Bridges على مساحة 10 فدان في موقع استراتيجي على محور 26 يوليو، ليكون أبرز وجهة تجارية وإدارية في هذه المنطقة الحيوية.

كما يضم المشروع أكثر من 200 وحدة تجارية ومطاعم، وأكثر من 250 عيادة طبية، بالإضافة إلى 600 مكتبًا إداريًا، إلى جانب فندق يقدم خدمات ضيافة متكاملة لرجال الأعمال والزوار، ونادٍ صحي متكامل.

وقد صُمم المشروع من قبل مكتب Raef Fahmi Architects "، ويعكس تصميمه واجهات مفتوحة وتفاصيل معمارية بسيطة تتيح دخول الضوء الطبيعي وتوفّر بيئة مريحة وعملية تجمع بين الخصوصية والحيوية، لتشكل تجربة حضرية متكاملة تمزج بين العمل والرفاهية.

أما مشروع Grounds، فيقع في قلب التجمع السادس على الطريق الدائري الأوسطي، ويغطي مساحة 50 فدانًا، ليكون مجتمعًا عمرانياً متعدد الاستخدامات يجمع بين وحدات سكنية متنوعة، ووحدات إدارية مرنة، ووحدات تجارية، ، في بيئة متكاملة تجمع بين العمل، والحياة، والطبيعة، وقد تم تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بالتعاون مع شركة EDSA الأمريكية، فيما تولت Innovation Design Studio تنفيذ التصميم المعماري للمشروع، ليعكس فلسفة "الحياة وسط الحدائق" التي تدمج بين العمارة والطبيعة، وتخلق بيئة مشجعة على التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على الخصوصية والرفاهية والمتطلبات اليومية للسكان.

ويتميز المشروع بتصميم مستوحى من الطراز البيوفيلي الذي يربط الإنسان بالطبيعة، مع بيئة صديقة للمشاة وتجربة سكنية داعمة للرفاهية، وبتكامل مدروس بين المساحات التجارية ومكاتب العمل المرنة، مما يوفر حياة تجمع بين الخصوصية والتواصل الاجتماعي ويعزز المسؤولية البيئية والاستدامة. كما يضم ناديًا اجتماعيًا، ومسجدًا، ومراكز مجتمعية، وحدائق متعددة الاستخدامات، إلى جانب وحدات تجارية ومطاعم، وعيادات، ومرافق رياضية، إضافة إلى خدمات أمنية وإدارية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة معيشية متكاملة وسلسة في جميع التفاصيل.

وفي تعليقه على إطلاق المشروعين، قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة وان أوف وان: "مشروعا Bridges وGrounds ليسا مجرد مشروعين عقاريين جديدين، بل يمثلان تأكيدًا على استراتيجيتنا في تقديم مجتمعات متكاملة تضع الإنسان وتجربته في قلب كل تصميم وقرار.

وأضاف أن هذه المشاريع تُجسد رؤيتنا في خلق وجهات حيوية تجمع بين السكن الراقي، وبيئة العمل المرنة، والخدمات الترفيهية المتكاملة بطريقة مستدامة، لتوفر تجربة معيشية استثنائية تستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمع على حد سواء، وحن نسعى من خلال كل وحدة ومساحة، ومن خلال كل واجهة، إلى بناء قصة مستمرة تتطور مع المجتمع، تُعزز القيمة طويلة الأمد، وتُعيد تعريف تجربة الاستثمار والحياة في مصر".

كما تُجسد المشروعات الجديدة فلسفة "وان أوف وان" في تطوير مجتمعات متكاملة تُرتكز على الإنسان والتجربة المعيشية المتفردة، وتؤكد على التخطيط الذكي، الاستدامة، ودقة التنفيذ في كل مرحلة من مراحل المشروع، فالشركة لا تسعى فقط إلى توفير وحدات سكنية أو تجارية، بل إلى بناء وجهات ومعالم حية تتطور مع مرور الوقت، وتخلق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والعملاء على حد سواء، مع ضمان جاهزية الوحدات للحياة منذ اليوم الأول.

