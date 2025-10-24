انخفاض بدرجات الحرارة اليوم الجمعة.. شبورة مائية كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا، بينما يكون معتدلًا في المساء ومائلًا للبرودة في آخر الليل ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة

حذّرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح (من الرابعة حتى التاسعة)، تؤثر على الرؤية الأفقية في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

وأضافت الأرصاد أن سحبًا منخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 أكتوبر

القاهرة الكبرى

القاهرة: العظمى 31° – الصغرى 20°

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: العظمى 29° – الصغرى 20°

مطروح: العظمى 31° – الصغرى 19°

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: العظمى 32° – الصغرى 19°

السويس: العظمى 31° – الصغرى 20°

العريش: العظمى 30° – الصغرى 18°

وسط سيناء: العظمى 28° – الصغرى 17°

الوجه القبلي (الصعيد)

سوهاج: العظمى 34° – الصغرى 20°

قنا: العظمى 35° – الصغرى 21°

أسوان: العظمى 38° – الصغرى 24°

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 35° – الصغرى 24°

مرسى علم: العظمى 34° – الصغرى 25°

تحذير من الأرصاد

طالبت الهيئة المواطنين بتجنب القيادة السريعة في أوقات الشبورة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه خاصة في محافظات الصعيد.

