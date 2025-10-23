دعاء فك الكرب وإزالة الهم.. الأدعية النبوية التي تشرح الصدر وتُطمئن القلب

راحة القلب تبدأ من الدعاء

في ظل ما يعيشه كثير من الناس من هموم وضغوط نفسية ومشاكل حياتية متراكمة، تظل الأدعية النبوية هي الملاذ الآمن لكل قلبٍ حزين يبحث عن طمأنينة وفرج قريب. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أهم الأدعية التي وردت عن النبي ﷺ لتفريج الكروب وزوال الهموم، وذلك خلال لقاء تلفزيوني خصص للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم بلغة الإشارة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أدعية نبوية لفك الكرب وإزالة الهم

قال الشيخ محمد كمال إن النبي ﷺ أرشدنا إلى مجموعة من الأدعية المأثورة التي تُفرّج الكروب وتشرح الصدور وتُطمئن القلوب، ومن أبرزها ما ورد في الحديث الشريف:

«لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

وأشار إلى أن هذا الدعاء كان النبي ﷺ يردده كلما ضاق به أمر أو أصابه همّ، لما فيه من توحيدٍ وتفويضٍ وتسليمٍ كامل لله تعالى.

دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت

وأضاف أمين الفتوى أن من أعظم الأدعية التي تُقال عند الشدائد، هو ما قاله سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت:

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وأوضح الشيخ أن النبي ﷺ قال في هذا الدعاء:

«ما دعا بها رجل مسلم في كرب إلا فرّج الله عنه كربه».

فهو دعاء يجمع بين الاعتراف بالتقصير، وتنزيه الله عن الظلم، والاستغاثة برحمته، وهو ما يجعله من أكثر الأدعية تأثيرًا في إزالة الغم والضيق.

دعاء جامع لراحة القلب والنفس

كما أوصى الشيخ محمد كمال بالإكثار من الدعاء النبوي الشريف:

«اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

وأكد أن هذا الدعاء يجمع بين الخضوع لله والثقة في حكمه وعدله، ويطلب من الله أن يكون القرآن مصدر الطمأنينة والنور والسكينة.

الاستغفار والصلاة على النبي من مفاتيح الفرج

وأوضح أمين الفتوى أن من أهم أسباب تفريج الهموم الاستغفار المستمر، استنادًا إلى قول النبي ﷺ:

«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب».

وأضاف أن الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ من أعظم ما يشرح الصدر ويكفي الهم ويغفر الذنب، مؤكدًا أنها عبادة يسيرة لكنها ذات أثر عظيم في حياة المسلم.

نصيحة أمين الفتوى: احضر قلبك مع الدعاء

وفي ختام حديثه، وجّه الشيخ محمد كمال نصيحة قائلاً:

"أكثروا من الدعاء في أي وقت من الليل أو النهار، والأهم أن يكون القلب حاضرًا مع الله، فإن الفرج قريب بإذن الله".

