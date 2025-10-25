حديقة السموم في بريطانيا..جنة قاتلة تُخضع زوارها لإشراف دقيق خوفاً من الإغماء

في قلب مقاطعة نورثمبرلاند شمال إنجلترا، تقع واحدة من أغرب الحدائق في العالم، تعرف باسم "حديقة السموم"، وهي مكان مغلق بأسوار حديدية تحمل إشارات تحذيرية صارمة، ولا يُسمح بدخوله إلا تحت إشراف متخصصين في علم النبات والسموم ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



تأسست الحديقة قبل نحو عقدين من الزمن، وأصبحت منذ ذلك الحين وجهة فريدة تجمع بين الجمال والخطر، والعلم والإثارة في آن واحد.

مئات الأنواع من النباتات القاتلة

تضم الحديقة مئات الأنواع من النباتات السامة والنادرة التي لا تُشاهد عادة إلا في كتب التاريخ أو المختبرات العلمية.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، تعد الحديقة موقعاً مفضلاً للباحثين والزوار الراغبين في معرفة المزيد عن النباتات التي استخدمها الإنسان عبر العصور لأغراض علاجية أو حتى في صناعة السموم.

قواعد صارمة لحماية الزوار

وضعت إدارة الحديقة قواعد أمنية مشددة لضمان سلامة الزوار، إذ يُمنع تماماً لمس أو قطف أي نبات، لأن بعض الأنواع يمكن أن تسبب إغماءً أو تفاعلات سامة خطيرة لمجرد ملامستها.

وقد تم تسجيل حالات إغماء فعلية داخل الحديقة في أوقات سابقة، ما جعلها تكتسب شهرتها كأخطر حديقة نباتية في العالم.



نباتات قاتلة في قلب الجمال

من أبرز النباتات السامة الموجودة في الحديقة نبات البلادونا المعروف بـ"الست القاتلة"، والماندراجورا الذي اشتهر في الأساطير، بالإضافة إلى نبات الغار الذي يحتوي على مركبات سيانوجينية سامة، ونبات الخروع الذي تُستخرج منه مادة الريسين القاتلة.

كما تضم الحديقة نباتات استوائية خطيرة مثل "الجيمبي-جيمبي" الأسترالي، وهو من أكثر النباتات إيلاماً عند اللمس في العالم.



مركز علمي وبحثي متميز

تحرص إدارة الحديقة على وضع الأنواع شديدة السمية داخل أقفاص مغلقة، مع اتخاذ إجراءات وقائية تشمل ارتداء الملابس الواقية.

وأصبحت الحديقة اليوم مركزاً علمياً وتعليمياً يُجري بحوثاً حول الاستخدامات الدوائية الآمنة لبعض هذه النباتات، لتتحول من مكان خطير إلى مختبر مفتوح للعلم والمعرفة تحت إشراف متخصصين.

