الخضروات والفواكه مفتاحك الطبيعي لنوم عميق وصحي يعزز الراحة ويجدد النشاط

كشفت دراسة طبية حديثة أن سرّ الحصول على نوم هانئ لا يكمن في الأقراص المنومة أو الأجهزة الذكية، بل في محتويات سلة الفواكه والخضروات على مائدة طعامك اليومية.



فقد توصل باحثون من جامعتي شيكاغو وكولومبيا إلى أدلة قوية تثبت أن تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات خلال اليوم يؤدي إلى تحسّن واضح في جودة النوم في الليلة نفسها ..



- صلة مباشرة بين الغذاء والنوم

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation، مشيرةً إلى أن اختياراتنا الغذائية اليومية تُحدث تأثيرًا مباشرًا وفوريًا على نمط نومنا.

واختلفت هذه الدراسة عن سابقاتها بكونها اعتمدت على بيانات موضوعية دقيقة، إذ استخدم المشاركون تطبيقات ذكية لتسجيل وجباتهم اليومية، مع ارتداء أجهزة لقياس جودة النوم.



- الغذاء الصحي يقلل من تقطّع النوم

ركّز الباحثون على ما يُعرف بـ«تجزؤ النوم»؛ وهو مقياس لعدد المرات التي يستيقظ فيها الشخص أو ينتقل من النوم العميق إلى الخفيف.

وأظهرت النتائج أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات، إلى جانب الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة، ساعد المشاركين على الحصول على نوم أعمق وأكثر استقراراً.



- تحسّن بنسبة 16% في جودة النوم

بحسب التحليلات الإحصائية، فإن من يلتزمون بتناول خمسة أكواب يوميًا من الفواكه والخضروات – وهي الكمية الموصى بها من مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية – يحققون تحسناً في جودة نومهم بنسبة تصل إلى 16% مقارنةً بغيرهم.

وأكدت الدكتورة ماري-بيير سانت-أونج، المديرة المشاركة لمركز أبحاث النوم والإيقاع اليومي بجامعة كولومبيا، أن هذا التحسن يمكن ملاحظته خلال أقل من 24 ساعة، مشيرةً إلى أن «تعديل النظام الغذائي قد يكون بديلاً طبيعياً وفعالاً للأدوية في تحسين النوم».



- فوائد مزدوجة للصحة والجسد

تؤكد الدراسة أن إدخال المزيد من الألوان إلى طبقك اليومي لا يمنحك فقط قلباً أكثر صحة وجهازاً أيضياً أكثر كفاءة، بل يضمن لك أيضًا راحة ليلية أعمق ونوماً متواصلاً.

ويُعتقد أن الألياف والكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الفواكه والخضروات هي المفتاح الحقيقي لتعزيز جودة النوم وتحقيق التوازن الجسدي والعصبي.

