وزارة التموين تطرح سلعة تموينية جديدة ضمن مقررات نوفمبر 2025.. الأسعار بالتفصيل

وزارة التموين.. في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة سلعة جديدة إلى مقررات شهر نوفمبر 2025، ضمن منظومة الدعم الحكومي، التي يستفيد منها أكثر من 64 مليون مواطن في مختلف المحافظات، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الخيارات التموينية وتوفير بدائل سعرية تناسب جميع الفئات، في ظل استمرار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار والجودة.

سلعة تموينية جديدة على بطاقات الدعم

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا فقط للمستهلك النهائي، لتكون متاحة بجانب العبوة القديمة سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة حرية الاختيار للمواطن بين أكثر من حجم وسعر، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية وقدرتها الشرائية، مشيرًا إلى أن السلعة الجديدة بدأ توزيعها فعليًا على منافذ الجملة ومشروعات "جمعيتي" على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية خلال نوفمبر 2025

أكدت وزارة التموين أن أسعار باقي السلع التموينية لن تشهد أي زيادات خلال شهر نوفمبر، في إطار حرص الدولة على استقرار الأسواق وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية لمقررات نوفمبر 2025:

السكر (1 كجم): 12.60 جنيه

12.60 جنيه الأرز (1 كجم): 12.60 جنيه

12.60 جنيه الزيت (800 مللي): 30 جنيهًا

30 جنيهًا الزيت الجديد (700 مللي): 27 جنيهًا

27 جنيهًا المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

6.50 جنيه الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا

18 جنيهًا الشاي (40 جرام): 5 جنيهات

وأكدت الوزارة أن جميع هذه السلع متاحة بالفعل في مخازن شركتي "العامة" و"المصرية للجملة"، ويتم ضخها يوميًا لضمان توافرها بجميع المنافذ التموينية في توقيتات منتظمة.

هدف القرار: توازن الأسعار وتحسين الدعم

أوضحت وزارة التموين أن طرح عبوة الزيت الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصول السلع إلى المستحقين بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة.

كما يسهم القرار في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا، وتوفير بدائل اقتصادية داخل منظومة التموين، بما يحد من الفجوة السعرية بين الأسواق الحرة والأسواق المدعمة.

جهود مستمرة لتطوير منظومة التموين

تعمل وزارة التموين حاليًا على تطوير منظومة صرف المقررات التموينية إلكترونيًا، مع متابعة دقيقة لحركة السلع لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديث قائمة السلع التموينية بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين، مع دراسة إضافة منتجات جديدة خلال العام المقبل ضمن خطة التطوير الشامل.

قرار وزارة التموين بطرح سلعة جديدة ضمن مقررات نوفمبر 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الدعم، حيث يتيح للمواطن خيارات أكثر بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

استقرار أسعار باقي السلع التموينية في نوفمبر يعزز ثقة المواطن في منظومة التموين ويؤكد استمرار جهود الدولة في حماية الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

