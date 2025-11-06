مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تنموية واقتصادية في اجتماعه الخامس والستين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الخامس والستين، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.



ويأتي القرار ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم الكيانات الوطنية في قطاع الطاقة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز العائد الاقتصادي للدولة.



- دعم الحماية الاجتماعية وتنشيط السياحة

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.

وفي خطوة لتشجيع الحركة الجوية والسياحة الوافدة، أقر المجلس مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى ديسمبر 2026، لجميع دول العالم، بما يسهم في جذب مزيد من الرحلات إلى مطارات الجذب السياحي المصرية.



- طرح رخص جديدة لصناعة الأسمنت

أقر مجلس الوزراء بدء إجراءات طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه، من خلال مزايدة علنية بين الشركات المحلية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً للرخصة الواحدة، دعماً لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز النشاط الصناعي.



- تقرير أداء التأمين الصحي الشامل

أحيط المجلس علماً بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2025، والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات بلغ 69.4 مليار جنيه مقابل مصروفات قدرها 17.3 مليار جنيه، محققاً فائضاً قدره 52.2 مليار جنيه، بما يعكس نجاح منظومة التمويل والاستدامة المالية للهيئة.



- توسيع التعاون مع القطاع العقاري والمصرفي

اطلع المجلس على تقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تضمن اعتماد توقيع 49 بروتوكولاً وعقداً مع جهات وشركات مختلفة لتنفيذ شبكات البنية التحتية وإمدادات الغاز الطبيعي، إضافة إلى التعاون مع البنوك في مجال التمويل العقاري، ومشروعات التحول الرقمي وتأمين البيانات.



- استكمال مشروعات قومية قيد التنفيذ

اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن استكمال أعمال 93 مشروعاً قومياً تشمل قطاعات الإسكان، النقل، التعليم العالي، الصناعة، والأوقاف، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وضمان استكمال مراحل التنفيذ وفق الأسعار المعتمدة.



- توطين الصناعات الكهربائية والمعدات

وافق المجلس على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي (500-220-66 ك.ف) لمنطقة كهرباء الدلتا، كما وافق على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح وفحص المعدات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والصيانة الهندسية.

