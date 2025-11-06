اتهامات فرنسية خطيرة لـ"تيك توك" بتشجيع القاصرين على الانتحار والتحقيق يتسع

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا موسعًا ضد منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، بعد اتهامات مباشرة بأن خوارزمياتها تساهم في تشجيع القاصرين على الانتحار من خلال مقاطع ومحتويات خبيثة يتم اقتراحها تلقائيًا للمستخدمين الصغار، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وأكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكواو، أن التحقيق جاء بطلب من البرلمان الفرنسي الذي عبّر عن قلقه البالغ من تأثير المحتوى الموجه للمراهقين، معتبرًا أن المنصة باتت خطرًا حقيقيًا على السلامة النفسية للأطفال والمراهقين في فرنسا.

-صلة بين المحتوى المنشور وحوادث انتحار مراهقين

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن التحقيق يرتبط مباشرة بعدة حالات انتحار شهدتها فرنسا في نوفمبر الماضي، حيث اتهمت أسر الضحايا منصة «تيك توك» بتعريض أبنائهم لمقاطع تحرض على إيذاء النفس والانتحار عبر خوارزمية ذكية تروّج لمثل هذا المحتوى تلقائيًا.



وأشار التقرير إلى أن الرقابة داخل المنصة تراجعت بشكل ملحوظ، مما أتاح انتشار فيديوهات خطيرة بين القاصرين دون قيود كافية أو إشراف فعال من إدارة التطبيق.

-المدعية العامة: الخوارزمية تعمل خارج السيطرة

وقالت بيكواو إن البرلمان الفرنسي يرى أن خوارزمية «تيك توك» تعمل بطريقة غير شفافة، حيث تواصل اقتراح مقاطع مؤذية للمراهقين دون اعتبار للأعمار أو الحالة النفسية للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذا النمط من التوصيات يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية ويستوجب المساءلة القانونية.



وأكدت أن التحقيق يستهدف أيضًا معرفة مدى التزام المنصة بالقوانين الأوروبية الخاصة بحماية القُصّر والبيانات الشخصية.

---

رد «تيك توك»: اتهامات باطلة وإجراءات صارمة للحماية

وفي المقابل، نفت منصة «تيك توك» في بيان رسمي أرسلته إلى وكالة رويترز الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات الفرنسية والدفاع عن نفسها أمام أي جهة قضائية.

وقالت المنصة في رسالتها: «أكثر من 50% من إعداداتنا مخصصة لحماية المراهقين والقُصّر، ونقوم بإزالة تسعة من كل عشرة مقاطع عنيفة خلال ثوانٍ وقبل أن يراها أحد».

وشدد البيان على أن المنصة تواصل تحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للحد من المحتوى الضار وتعزيز الأمان الرقمي للمستخدمين الشباب.

---

ليست المرة الأولى... تاريخ من الأزمات القانونية

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "تيك توك" اتهامات من السلطات الفرنسية، إذ سبق للجنة البرلمانية أن أعلنت في 11 سبتمبر الماضي أن المنصة «تُعرّض حياة المستخدمين للخطر عمدًا»، وأحالت الملف إلى القضاء لبحث المخالفات المحتملة.

وتشير تقارير فرنسية إلى أن التحقيق الحالي قد يشكل سابقة قانونية في أوروبا حول مسؤولية المنصات الرقمية عن المحتوى المؤذي نفسيًا للمراهقين.

