الأزهر يعلن فتح باب التقديم لبعثة حج 1447 هـ..إليك الشروط والتفاصيل الكاملة

أعلن الأزهر الشريف رسميًا فتح باب التقديم لبعثة حج الأزهر لعام 1447 هـ عبر البوابة الإلكترونية للمشيخة، وذلك بدءًا من اليوم وحتى 4 ديسمبر 2025. ويأتي الإعلان في إطار تنظيم مشاركة العاملين بالأزهر في موسم الحج، مع تحديد مجموعة من الشروط والمعايير لضمان اختيار المستحقين للمنحة المخصصة للعاملين، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد وطريقة التقديم لبعثة حج الأزهر 1447 هـ

أوضح الأزهر الشريف أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر البوابة الرسمية للمشيخة، مع التأكيد أنه لن يتم الالتفات لأي طلب يتم تقديمه ورقيًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل الإجراءات وضمان دقة البيانات.

وأكدت المشيخة أن باب التقديم مفتوح أمام جميع العاملين بالأزهر وفق الشروط المحددة، وأن عملية الاختيار ستتم بشفافية كاملة لضمان منح الفرصة للعاملين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة.

الشروط الكاملة للحصول على منحة الحج للعاملين بالأزهر

حدد الأزهر الشريف مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من منحة الحج لعام 1447 هـ، وجاءت كما يلي:

1. شرط التواجد الوظيفي

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل وقت السفر لأداء فريضة الحج، لضمان ارتباطه الإداري بالأزهر خلال فترة البعثة.

2. شرط السن

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 59 عامًا في تاريخ 18 مايو 2026، وهو ما يتوافق مع القواعد المنظمة لبعثات الحج الرسمية.

3. عدم أداء الحج سابقًا

لن يُقبل أي متقدم سبق له أداء فريضة الحج، وذلك لإتاحة الفرصة لمَن لم يسبق لهم أداء المناسك.

4. جواز السفر

يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن عام كامل من تاريخ السفر المتوقع.

5. بطاقة الرقم القومي

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لتفادي أي عوائق تتعلق بالإجراءات الرسمية.

أهمية بعثة الأزهر في موسم الحج

تحظى بعثة الأزهر بمكانة خاصة خلال موسم الحج، نظرًا لكونها تضم عددًا من العاملين بالمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي، وتشكل مشاركة هؤلاء العاملين في المناسك فرصة لتعزيز الارتباط الروحي والديني، إضافة إلى تمثيل الأزهر ضمن البعثات الرسمية التي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن.

كما يأتي تنظيم هذه البعثة كل عام في إطار اهتمام الأزهر بالجانب الاجتماعي والإنساني للعاملين به، وتقديم فرص متساوية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

