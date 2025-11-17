استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025: الأسعار والخطوات الكاملة وتحديثات الخدمات الإلكترونية

استخراج رقم قومي.. تزايد البحث خلال الفترة الأخيرة عن كيفية استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة لعام 2025، خاصة بعد توسع وزارة الداخلية في تقديم خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني، وتتيح الوزارة حاليًا إمكانية استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية من المنزل أو من خلال المراكز النموذجية، بخدمات متفاوتة السرعة والتكلفة.

في السطور التالية يستعرض الموجز أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025، وخطوات الاستخراج الإلكتروني، والفئات المتاحة، والأماكن المعتمدة للحصول على البطاقة بسرعة.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2025

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الفئات المختلفة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بحيث يختار المواطن ما يناسبه من حيث السرعة والتكلفة:

الفئة الفورية – 800 جنيه

تسلّم فورًا من خلال السيارة النموذجية أو الأحوال المدنية المتنقلة.

فئة VIP إكسبريس – 515 جنيهًا

تسليم خلال ساعتين داخل المراكز النموذجية.

الفئة الخاصة – 175 جنيهًا

تسليم خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة – 125 جنيهًا

تسليم خلال 3 أيام.

الفئة العادية – 50 جنيهًا

تسليم خلال 15 يومًا من مكاتب السجل المدني.

هذه الأسعار تشمل قيمة الاستمارة فقط، بينما قد تختلف الرسوم الإضافية حسب طريقة الاستلام والمكان الذي تُنجز خلاله الخدمة.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية منصة إلكترونية موحدة لخدمات الأحوال المدنية، مما يسمح باستخراج البطاقة بسهولة دون زيارة السجل المدني، وتتم الخطوات كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر رابط خدمات السجل المدني. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. اختيار طريقة السداد المناسبة سواء إلكترونيًا أو عند الاستلام. الموافقة على الشروط العامة بعد قراءة الإرشادات الخاصة بالخدمة.

وتُعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات طلبًا، خصوصًا مع توفر خيار توصيل المستندات إلى المنزل.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

لمن يستخرج البطاقة لأول مرة، يلزم توفير:

استمارة بطاقة الرقم القومي المناسبة للفئة المطلوبة.

مستند رسمي لإثبات الشخصية والوظيفة والحالة الاجتماعية.

إثبات محل الإقامة.

حضور ولي أمر أو قريب حتى الدرجة الرابعة في بعض الحالات.

خدمة استخراج البطاقة الشخصية خلال نصف ساعة

يستطيع المواطن استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة خلال 30 دقيقة فقط من قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وذلك من خلال:

شراء استمارة فورية بقيمة 185 جنيهًا .

. دفع رسوم إضافية داخل المركز النموذجي تبلغ 315 جنيهًا .

. استلام البطاقة في نفس الزيارة دون انتظار.

استخراج البطاقة من المنزل عبر السيارات النموذجية

وفرت وزارة الداخلية خدمة السيارات المتنقلة التي تصل إلى عنوان المواطن لاستخراج البطاقة في المنزل، وتبلغ رسوم هذه الخدمة 615 جنيهًا، وتشمل الحضور إلى المنزل وتجهيز البيانات وتسليم البطاقة بسرعة.

السعر النهائي لاستخراج بطاقة رقم قومي مستعجل

يمكن استخراج البطاقة المستعجلة في نفس اليوم من العباسية مقابل 315 جنيهًا فقط بالإضافة إلى ثمن الاستمارة، وهو الخيار الأسرع لمن يحتاج البطاقة بشكل فوري.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن بدء طلب البطاقة الآن عبر المنصة الإلكترونية الموحدة:

https://moi.gov.eg

حيث تشمل المنصة جميع خدمات الأحوال المدنية، من استخراج وتجديد البطاقة إلى إصدار شهادات الميلاد والزواج.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

تتوفر خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي من عدة جهات:

جميع مكاتب السجل المدني بجميع المحافظات. المراكز النموذجية وماكينات الأحوال المدنية الذكية. بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية. بعض المولات التجارية الكبرى. السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. خدمة «أحوال إكسبريس». السيارات النموذجية المنتشرة بالمحافظات. الاتصال بالخطوط الساخنة لحجز دور أو طلب سيارة منزلية.

