أحمد كامل يطلق ميني ألبوم "لسه حي".. تفاصيل

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مشواره الفني، كشف المطرب أحمد كامل عن تجربة موسيقية جديدة تمثلت في إطلاق ميني ألبوم يحمل عنوان "لسه حي"، ويضم ست أغنيات كاملة كتبها الشاعر مصطفى ناصر، ويأتي هذا التعاون الشامل ليعكس توجهًا فنيًا مختلفًا يعتمد على وحدة الرؤية الشعرية والموسيقية، مع العمل على المشروع على مدى عامين كاملين للوصول إلى صيغة موسيقية تعبّر عن هوية أحمد كامل وتقدّم جديدًا لجمهوره، ويرصد الموجز التفاصيل.

تجربة فنية غير مسبوقة بين كامل ومصطفى ناصر

يخوض أحمد كامل عبر هذا الميني ألبوم تجربة تُعد سابقة، إذ يعتمد للمرة الأولى على شاعر واحد فقط في كتابة جميع أغاني العمل. وأوضح المقربون من الإنتاج أن حالة انسجام فني نشأت بين كامل ومصطفى ناصر، ما جعل الثنائي يعملان لقرابة عامين في جلسات مكثفة لصناعة عدد كبير من الأغاني قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

هذا التعاون لم يكن مجرد كتابة نصوص، بل كان عملية مشتركة في بناء الفكرة والموضوع، وهو ما جعل اختيار الأغاني أكثر صعوبة، نتيجة حرص الطرفين على تقديم محتوى متنوع، قوي العاطفة، ويخاطب الجمهور بمشاعر واقعية.

6 أغنيات بتوقيع شعري واحد ورؤية لحنية موحّدة

ضم الميني ألبوم الجديد ست أغنيات كتبت جميعها بقلم الشاعر مصطفى ناصر، بينما جاءت الألحان بالكامل من توقيع أحمد كامل نفسه.

والأغاني جاءت على النحو التالي:

لسه وحشاني

من كتر الغياب

مين اللي ساب

بتحداكي

لسه حي

بعد مني

وتتناول الأغنيات مشاعر إنسانية مختلفة، بين الحنين والفراق والقوة الداخلية واستعادة الذات، وهي موضوعات لطالما حضرَت في أغنيات أحمد كامل، لكنها تظهر هنا بنضج أكبر وطرح أكثر عمقًا.

لمسات توزيع تمنح كل أغنية طابعها الخاص

شارك في الميني ألبوم عدد من أبرز الموزعين، حيث تولى الموزع إسلام الأزرق توزيع خمس أغنيات كاملة، ما منح العمل وحدة موسيقية متماسكة دون فقدان التنوع المطلوب، بينما جاءت أغنية "بتحداكي" بتوزيع الموسيقي علي الدين عمر، الذي قدم رؤية مختلفة تناسب موضوع الأغنية وروحها القوية.

هذا التنوع في التوزيع – رغم وحدة الشاعر والملحن – أعطى الميني ألبوم توازنًا موسيقيًا، بحيث يشعر المستمع بتجربة متنوعة رغم الارتباط الفني بين أعماله.

طرح أولى الأغاني وتفاعل سريع على المنصات

بدأ أحمد كامل منذ ساعات في طرح أولى أغاني الميني ألبوم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل ويوتيوب، وسط حالة من الترقب بين محبيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى تفاعل قوي مع الأغنية الأولى التي تحمل عنوان "لسه حي"، وهو ما يعكس نجاح العودة القوية لكامل بعد فترة تحضير طويلة.

خطوة تعزز حضور أحمد كامل على الساحة الغنائية

يمثّل ميني ألبوم "لسه حي" خطوة مهمة في مسيرة أحمد كامل، عبر تقديم عمل متكامل يجمع بين عمق الكلمات، ووحدة الرؤية، وتنوع المعالجات الموسيقية، ويبدو أن الفنان يسعى من خلاله إلى ترسيخ هوية موسيقية خاصة، تعتمد على التكامل بين الكلمة واللحن والصوت، مع تقديم محتوى يلامس جمهورًا واسعًا من محبي الأغاني العاطفية ذات الطابع الواقعي.

