من هو نجل ريم مصطفى بعد احتفالها بزفافه؟.. تفاصيل علاقة استثنائية بينهم

احتفلت الفنانة ريم مصطفى بزفاف نجلها الأكبر في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل والمقرّبين، لكن انتشار الصور ومقاطع الفيديو جعل الجمهور يتساءل عن هوية نجل ريم مصطفى الذي ظهر معها في أجواء مليئة بالفرح، وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل كاملة عن ابنها، وعلاقتها بأولادها التي كثيرًا ما أثارت إعجاب المتابعين.

زفاف بسيط ومشاعر طاغية في احتفال ريم مصطفى

شهدت الساعات الماضية احتفال الفنانة ريم مصطفى بزفاف ابنها الأكبر، في ليلة اتسمت بالبساطة والدفء الأسري. ظهرت الفنانة في قمة سعادتها، وشاركت الحضور الرقص، كما أطلقت «زغرودة» معبرة عن فرحتها، في لقطة لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

الحفل لم يشهد وجودًا فنيًا واسعًا، إذ فضّلت ريم أن يكون الاحتفال عائليًا، يضم المقربين فقط، لكن انتشار اللقطات السريعة من الحفل فتح الباب أمام سؤال الجمهور: من هو العريس؟ ومن هو ابن ريم مصطفى؟

ريم مصطفي

من هو نجل ريم مصطفى الذي احتفل بزفافه؟

نجل ريم مصطفى هو عمر، الابن الأكبر للفنانة، والذي كثيرًا ما تحدثت عنه في لقاءات إعلامية باعتباره الأقرب إليها، وكانت قد كشفت سابقًا في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي أنها مطلقة وأم لولدَين هما عمر وعلي، مؤكدة أن طبيعة العلاقة بينهما تتخطى مفهوم الأمومة التقليدية لتصل إلى الصداقة الحقيقية.

وأوضحت أنها بعد عشر سنوات من الزواج وصل الطرفان إلى الطلاق بسبب اختلاف كبير في الطباع، لكنها شددت على احترامها لوالد أبنائها، مؤكدة أنه شخص محترم وأن التفاهم على تربية الأولاد كان النقطة المضيئة في علاقتهم.

أسلوب تربية مختلف يعتمد على الصراحة والحوار

تشير ريم مصطفى دائمًا إلى أن تربيتها لابنيها قائمة على الصراحة، وأنه لا وجود للأسرار داخل المنزل، وتقول إنها ترفض أسلوب الأوامر، وتستبدله بـ«الإقناع»، مؤكدة أن الأولاد لا يطلبون شيئًا يخالف قواعد الأسرة لأنها تتعامل معهم كبالغين قادرين على اتخاذ القرار.

وتقول الفنانة في أحد تصريحاتها:

«مخلية بينا لغة حوار وصراحة واضحة ومش بنخبي على بعض حاجة»، مؤكدة أن هذا الأسلوب خلق علاقة مريحة تجمع الأطراف الثلاثة.

صداقة لافتة.. والنداء باسم «روروا» بدلًا من ماما

أكثر ما يثير دهشة الجمهور هو طريقة تعامل ابنيها معها؛ فهما لا يناديانها بـ«ماما» بل بـ«روروا»، وهو اسم تدليل يعكس طبيعة العلاقة الصديقة التي تجمعهم. تقول ريم إنها تشاركهما أدق تفاصيل حياتها، حتى إعجابها بشخص ما، ولا تقدم على أي خطوة شخصية دون أخذ رأيهما.

وأكدت أنها تعتبرهما «سندها» الحقيقي، وأن وجودهما في حياتها جعلها أقوى وأكثر اتزانًا، لافتة إلى أن تجربة زواجها المبكر جعلتها أكثر وعيًا في تقييم العلاقات الإنسانية.

