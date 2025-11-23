بوسي تكشف أسرار حياتها مع أبلة فاهيتا في “ليلة فونطاستيك” على MBC مصر

حلّت الفنانة بوسي ضيفة على برنامج ليلة فونطاستيك في ثاني حلقاته، الذي تقدمه أبلة فاهيتا على شاشة MBC مصر، لتفتح قلبها للجمهور وتشارك مجموعة كبيرة من أسرارها الشخصية وكواليس مشوارها الفني، وذلك من خلال فقرات طريفة ومضحكة على طريقتها المعتادة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الاسم الحقيقي لبوسي وكواليس طفولتها

كشفت المطربة بوسي أن اسمها الحقيقي هو ياسمين محمد شعبان، وأن اسم "بوسي" هو مجرد اسم دلع اختارته لها والدتها منذ طفولتها.

وخلال الحوار أكدت أنها لا تحب أن يناديها أحد بـ "أم ياسين"، موضحة أن عندما يُقال لها هذا اللقب تشعر وكأنها “بتبيع عيش”.

كما صرحت بوسي بأنها تبلغ من العمر 38 عاماً، وأنها لم تكن من الطلاب المتفوقين في المدرسة بسبب كرهها الشديد للمذاكرة، مشيرة إلى أنها “مجهدتش في التعليم”، لكنها كانت ذكية بطريقتها الخاصة.

أول أموال حصلت عليها في حياتها

سردت بوسي ذكريات البدايات الفنية، مؤكدة أن أول مبلغ قبضته كان وهي في عمر 15 سنة، وكانت قيمته 25 جنيهاً فقط، لكنها تعتبره وقتها مبلغاً كبيراً لأنه كان أول مكسب تحققه من عملها.

بوسي والغناء بلغات متعددة

لفتت بوسي خلال اللقاء إلى أنها تمتلك قدرة على الغناء بأكثر من لغة، حيث تجيد التركي والهندي بجانب الأغاني المصرية التي اشتهرت بها.

كما كشفت أنها في إحدى الفترات كانت تستطيع إحياء 10 أفراح في يوم واحد، وهو ما يعكس حجم انتشارها وشعبيتها في الغناء الشعبي.

هل تركت بوسي الأغنية الشعبية؟

أكدت بوسي أنها لم تترك الغناء الشعبي إطلاقاً، لكنها تطورت فنياً، مشيرة إلى أن أي فنان حقيقي يهمه التطوير والتجديد وليس التكرار.

كما أعلنت أنها تعمل حالياً على ألبوم جديد ستقدم فيه ما تحلم به منذ سنوات، مؤكدة أن هذه المرحلة الفنية بالنسبة لها هي الأهم.

رأي بوسي في نجوم الغناء

خلال فقرة طريفة مع أبلة فاهيتا، قالت بوسي إنه لو كانت “راجل” وتغني من الزمن الجميل لاختارت أن تكون عبدالحليم حافظ، ومن جيلها الحالي تختار الفنان بهاء سلطان.

محطة التمثيل في حياة بوسي

تطرقت بوسي لتجربتها التمثيلية الوحيدة تقريباً، مؤكدة أنها بعد مشاركتها في مسلسل "الحساب يجمع" مع النجمة يسرا،

“ملقتش دور يناسبها” ولم تجد عملاً يشعرها فيه بالراحة الفنية.

بوسي: بتدلع نفسي وولدي

أوضحت بوسي أنها تستثمر أموالها في الشنط والمجوهرات، مؤكدة أنها تعبت كثيراً في حياتها وآن الأوان لكي “تدلّع نفسها وابنها ياسين”.

وخلال الحلقة ظهر ياسين الذي يبلغ 17 عاماً، وأعلن أنه يدرس في المرحلة الثانوية ويحلم بدراسة البيزنس وريادة الأعمال.

ضيوف البرنامج: ما بين بوسي وأسماء جلال

وعلى جانب آخر، كانت الحلقة الأولى من البرنامج قد استضافت الفنانة أسماء جلال، التي شاركت الجمهور ذكريات طفولتها بطريقة طريفة.

قالت إنها كانت تُنادى بـ “سوسو” لكنها تكره لقب “سمسم”، وإنها كانت “مش شبه أهلها” لأن خدودها كانت مليانة، مؤكدة أنها لم تكن شاطرة في المدرسة لكنها كانت ذكية، وأن أول مرة “اتكسر قلبها” كانت في الصف الأول الابتدائي.

اقرأ أيضًا:

بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز بعد جدل الحالة الاجتماعية



إيناس الدغيدي تثير الجدل بتدخلها المحتمل في أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز



