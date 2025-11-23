حـ.ـماس تبحث في القاهرة آليات تثبيت وقف إطلاق النار والتزامها بالمرحلة الأولى

حمـ.ـاس.. اجتماع قيادي رفيع مع رئيس المخابرات المصرية

عقد وفد رفيع من حركة حـ ـماس، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا مع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، في العاصمة القاهرة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمرحلة الثانية من التفاهمات الجارية، ويأتي اللقاء في ظل أجواء حساسة تتعلق بمخاوف من تقويض الاتفاق جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية، وفق ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحركة تحذر من الخروقات الإسرائيلية وتطالب بآلية رقابة صارمة

وفي بيان رسمي، شددت حركة حـ ماس على أن وفدها أكد خلال اللقاء ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدًا مباشرًا للاتفاق القائم، ولفت البيان إلى تمسّك الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة صياغة آلية واضحة ومُلزِمة للوسطاء تقوم على الإبلاغ الفوري بأي خرق واتخاذ إجراءات عاجلة لاحتوائه.

ملف مقاتلي رفح… أولوية عاجلة على طاولة النقاش

وأشار بيان الحركة إلى أن وفدها ناقش بشكل موسّع ملف مقـ ـاتلي رفح، مؤكداً أن التواصل معهم ما يزال منقطعًا، الأمر الذي يفرض ضرورة تحرك الوسطاء لمعالجة هذا الملف سريعًا، وأوضح أن هذه القضية تمثل عنصرًا حرجًا في استكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يتطلب تدخلًا فاعلًا من مختلف الأطراف.

تحية للقيادة المصرية ودور الوسطاء

وأعرب الوفد القيادي لحماس عن تقديره الكبير للجهود المصرية المتواصلة منذ وقف «حرب الإبادة» على غزة، مؤكدًا أن تحركات الوسطاء لعبت دورًا رئيسيًا في تثبيت التهدئة ودعم مسار الاتفاق، كما نقل الوفد تقديره للقيادة المصرية ودورها في دعم استقرار الأوضاع داخل القطاع.

تشكيل الوفد القيادي المشارك في المباحثات

ضم الوفد الحركي رئيس المجلس القيادي محمد درويش، إلى جانب قادة بارزين بينهم خالد مشعل، خليل الحية، نزار عوض الله، زاهر جبارين، والدكتور غازي حمد، حيث تناول الاجتماع الملفات السياسية والميدانية المرتبطة بالمرحلة المقبلة من الاتفاق.

