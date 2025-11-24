محطة "الشيخ منصور" الجديدة تنضم للخط الأول لمترو القاهرة لتخفيف الضغط

النقل تعلن إنشاء محطة جديدة ضمن خطة تطوير الخط الأول

أعلنت وزارة النقل، عبر الهيئة القومية للأنفاق، بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة جديدة ضمن الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في خطوة تستهدف تحسين الخدمة وتقليل الكثافات المتزايدة على هذا الخط الحيوي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موقع المحطة الجديدة بين عزبة النخل والمرج

المحطة التي ستحمل اسم "الشيخ منصور" سيتم تنفيذها في منتصف المسافة بين محطتي عزبة النخل والمرج، وهي المنطقة التي تشهد أعلى معدلات زحام بين محطات الخط الأول، ما يجعل إنشاء محطة إضافية ضرورة ملحة لاستيعاب الحركة اليومية للركاب.

حل لمشكلة التكدس على الخط الأول

تأتي أهمية المحطة الجديدة من قدرتها على امتصاص الضغط الكبير على محطة عزبة النخل تحديدًا، والتي تعمل حالياً فوق طاقتها الاستيعابية. ووفقًا لوزارة النقل، فإن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمة أكثر سلاسة للركاب، خاصة في ساعات الذروة.

صفة النفع العام تمنح المشروع دفعة قوية

ويعود قرار إنشاء محطة "الشيخ منصور" إلى قرار رئيس الوزراء الصادر في 15 يونيو 2025، والذي منح المشروع صفة النفع العام، بما يتيح تسريع وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

الخطوات الحالية تمهيدًا لبدء أعمال البناء

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق أنها انتهت من إعداد مقايسة الأعمال الخاصة بالمحطة، وجارٍ حاليًا تجهيز مستندات الطرح تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لتطوير الخط الأول ورفع كفاءة بنيته الأساسية.

