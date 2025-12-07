نتنياهو: إسرائيل وحـ.ـماس ستبدآن المرحلة الثانية من وقف النـ.ـار في غزة قريبًا

نتنياهو.. ملامح اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل باتت «قريبة جدًا» من الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وذلك فور استلام رفات آخر أسير إسرائيلي محتجز داخل قطاع غزة، ويرصد الموجز التفاصيل.





تصريحات نتنياهو جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يزور تل أبيب لبحث تطورات الملف الفلسطيني – الإسرائيلي وجهود التهدئة.

وشدد نتنياهو على أن تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بإكمال ملف الأسرى بالكامل، موضحًا أن حركة حماس لا تزال تحتجز رفات ران جفيلي، ضابط الشرطة البالغ من العمر 24 عامًا، والذي قُتل في هجوم 7 أكتوبر 2023 ونُقلت جثته إلى غزة.

تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.. نزع سلاح غزة وتشكيل إدارة فلسطينية مؤقتة

وفق تصريحات نتنياهو، تستند المرحلة الثانية إلى مجموعة عناصر رئيسية أبرزها:

نزع سلاح حماس وتجريد غزة من القدرات العسكرية .

. منع عسكَرة القطاع بالكامل لضمان عدم عودة المواجهات المسلحة.

لضمان عدم عودة المواجهات المسلحة. نشر قوة دولية في غزة للمشاركة في تأمين القطاع.

للمشاركة في تأمين القطاع. تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتولى إدارة الشؤون اليومية، على أن تكون تحت إشراف لجنة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشار نتنياهو إلى أن المرحلة الثانية «صعبة ومعقدة»، لكنها قد تبدأ قبل نهاية الشهر الجاري حال الالتزام ببنود المرحلة الأولى.

خطة ترامب لوقف إطلاق النار.. 20 بندًا أبرزها استعادة الرفات

إتمام المرحلة الأولى — بحسب نتنياهو — مرهون باستعادة رفات جميع القتلى الإسرائيليين، حيث تمثل إعادة رفات جفيلي «البند الأخير» ضمن خطة ترامب لوقف إطلاق النار، التي تضم 20 نقطة وتشمل إجراءات إنسانية وأمنية وسياسية.

في المقابل، تؤكد حماس أنها لا تملك إمكانية الوصول إلى كل الرفات بسبب الأنقاض الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين، بينما تتهمها إسرائيل بالمماطلة وتهدد بالعودة للعمليات العسكرية أو تقليص المساعدات الإنسانية إذا لم تُسلَّم البقايا البشرية كاملة.

الدور الألماني في تنفيذ المرحلة الثانية

كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده بدأت بالفعل تنفيذ جزء من التزاماتها ضمن المرحلة الثانية، من خلال:

إرسال ضباط ودبلوماسيين إلى مركز تنسيق مدني – عسكري تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل.

زيادة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة.

وأكد ميرتس أن ألمانيا «ستظل دائمًا تدافع عن وجود إسرائيل وأمنها» في ضوء إرث المحرقة، معتبرًا ذلك أساسًا ثابتًا في العلاقات بين البلدين.

موقف ألمانيا من حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية

جدد ميرتس رؤية بلاده بأن حل الدولتين لا يزال الخيار الأكثر واقعية لإنهاء الصراع، لكنه أوضح أن الاعتراف بدولة فلسطينية «يجب أن يأتي في نهاية العملية السياسية، وليس في بدايتها».

كما أكد أنه لا توجد خطط حالية لزيارة نتنياهو إلى ألمانيا، وإن كان من المحتمل توجيه دعوة رسمية له مستقبلًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي تحركات أوروبية لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.

المرحلة الثالثة.. «نزع التطرف» عن غزة

في ختام حديثه، تطرق نتنياهو إلى ما وصفه بالمرحلة الثالثة من الاتفاق، المتمثلة في «نزع التطرف» من غزة، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق نماذج مشابهة لما حدث في ألمانيا واليابان ودول الخليج، لكنه أكد أن ذلك «لن يتحقق قبل تفكيك حركة حماس بالكامل».