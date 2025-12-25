رسائل قوة من كوريا الشمالية: صواريخ دقيقة وغواصة نووية تقترب من الاكتمال

في مؤشر جديد على تسارع تطوير قدراتها العسكرية، أعلنت كوريا الشمالية تنفيذ اختبار ناجح لصواريخ سطح–جو بعيدة المدى، بالتزامن مع الكشف عن تقدم لافت في مشروع بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

اختبار صواريخ بإشراف مباشر من كيم

أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيًا على تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى من موقع قرب الساحل الشرقي للبلاد، في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية التي توليها بيونغ يانغ لبرامجها التسليحية.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار يندرج ضمن عملية تقييم تقنيات عسكرية متطورة، تهدف إلى تطوير جيل جديد من الصواريخ القادرة على العمل على ارتفاعات عالية ومواجهة أهداف جوية بعيدة.



دقة إصابة وقدرات متقدمة

وبحسب الوكالة، تمكنت الصواريخ من إصابة وتدمير أهداف جوية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر، في ما اعتُبر دليلًا على فعالية النظام الصاروخي الجديد وقابليته للاستخدام العملياتي في المستقبل القريب.



غواصة نووية ضمن خطة تحديث شاملة

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد أعمال بناء غواصة ضخمة تعمل بالطاقة النووية، تزن نحو 8700 طن وقادرة على إطلاق صواريخ، دون الكشف عن موقع أو توقيت الزيارة.



وأوضحت أن مشروع الغواصة يمثل ركيزة أساسية في خطة يقودها الحزب الحاكم لتحديث القوات البحرية، ويُعد أحد المحاور الخمسة الرئيسية في إستراتيجية تطوير القدرات الدفاعية للبلاد.



صور تكشف تقدما لافتا

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية صورًا حديثة تُظهر تقدمًا واضحًا في أعمال البناء، حيث بدا هيكل الغواصة شبه مكتمل داخل حوض بناء السفن، في إشارة إلى اقتراب المشروع من مراحله المتقدمة.



تحذيرات وتصعيد في الخطاب السياسي

ونقلت الوكالة عن كيم تأكيده أن التحديث الشامل للقدرات النووية وتعزيز سلاح البحرية أصبحا «ضرورة حتمية» في ظل ما وصفه بواقع دولي «لا يميل إلى السلام».



كما حذر من أن مساعي كوريا الجنوبية لتطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية، بدعم من الولايات المتحدة، ستقود إلى تصعيد خطير في شبه الجزيرة الكورية وتهدد الأمن القومي لبلاده، ما يستوجب – بحسب تعبيره – ردودًا مقابلة.



انتقادات لتحركات أميركية ويابانية



وفي الإطار نفسه، انتقدت بيونغ يانغ دخول غواصة أميركية نووية إلى أحد موانئ كوريا الجنوبية مؤخرًا، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا للتوتر العسكري في المنطقة.

كما جددت كوريا الشمالية اتهاماتها بوجود مؤشرات على سعي اليابان لامتلاك أسلحة نووية، معتبرة أن هذه التوجهات تتغذى على التحركات العسكرية المتزايدة في كل من سيول وطوكيو.