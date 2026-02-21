أسعار الذهب اليوم بمصر.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21 يقودان السوق

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 21 فبراير 2026 داخل محلات الصاغة، مدفوعة بتحركات السوق العالمية وزيادة الطلب المحلي، ما دفع العديد من المواطنين والمستثمرين لمتابعة تطورات المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة ادخار مهمة، ويرصد الموجز التفاصيل.

سعر الذهب عيار 21 يقفز بقوة

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو:

6950 جنيهًا للبيع

6900 جنيه للشراء

وذلك بعد أن كان يسجل 6700 جنيه في تعاملات أمس، بزيادة تقارب 200 جنيه، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه مقارنة بالتحديث السابق.

أسعار الذهب اليوم في مصر (منتصف التعاملات)

عيار 24

7943 جنيهًا للبيع

7885.5 جنيه للشراء

عيار 22

7281 جنيهًا للبيع

7228.5 جنيه للشراء

عيار 21

6950 جنيهًا للبيع

6900 جنيه للشراء

عيار 18

5957 جنيهًا للبيع

5914.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب والأونصة عالميًا

سعر الجنيه الذهب: 55600 جنيه للبيع – 55200 جنيه للشراء

55600 جنيه للبيع – 55200 جنيه للشراء سعر أونصة الذهب: 5108.5 دولار للبيع – 5106 دولارات للشراء

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة في مصر بين 30 و300 جنيه للجرام، حسب نوع العيار والمشغولات الذهبية، وتمثل عادة نسبة تتراوح من 7% إلى 10% من سعر الجرام.

كما تختلف المصنعية من محل صاغة إلى آخر ومن محافظة لأخرى، بينما تُستخدم الأوقية (31.1 جرام) كوحدة قياس أساسية لوزن السبائك والمشغولات.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حركة العرض والطلب

الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية

قرارات البنوك المركزية واحتياطيات الذهب

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

قوة الدولار الأمريكي

المضاربات في الأسواق المالية

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية

تكاليف التنقيب والتعدين

الذهب ملاذ آمن في أوقات التقلبات

تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقلبات مستمرة في أسعار الذهب، ما يجعل متابعته اليومية أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.