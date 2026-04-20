إجازة 25 أبريل..قرار رسمي بعطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بمناسبة تحرير سيناء

موعد إجازة 25 أبريل 2026 رسميًا في مصر

تشهد محركات البحث في مصر زيادة ملحوظة حول موعد إجازة 25 أبريل 2026، تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بواحدة من أهم المناسبات الوطنية، وهي عيد تحرير سيناء، ويترقب الموظفون في مختلف القطاعات تفاصيل الإجازة الرسمية، خاصة بعد صدور القرار الحكومي المنتظر.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وذلك لكافة العاملين في الجهات الحكومية.

الفئات المستفيدة من إجازة عيد تحرير سيناء 2026

يشمل قرار الإجازة الرسمية شريحة واسعة من العاملين في الدولة، حيث يطبق على:

العاملين في الجهاز الإداري للدولة

موظفي الوزارات والمصالح الحكومية

العاملين في الهيئات العامة

وحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على منح الموظفين فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية المهمة.

أهمية عيد تحرير سيناء في التاريخ المصري

يُعد عيد تحرير سيناء من أبرز الأعياد القومية في مصر، حيث يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استعادت فيه مصر كامل أراضي شبه جزيرة سيناء عام 1982، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وتحمل هذه المناسبة قيمة تاريخية كبيرة، إذ تمثل رمزًا لاستعادة الأرض وترسيخ السيادة الوطنية، كما تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على استرداد حقوقها.

أجندة الإجازات الرسمية في مصر 2026

تأتي إجازة عيد تحرير سيناء ضمن جدول الإجازات الرسمية المعتمد في مصر لعام 2026، والذي يتضمن عددًا من المناسبات القومية والدينية، أبرزها:

1 مايو 2026: إجازة عيد العمال

26 مايو 2026: إجازة وقفة عيد الأضحى

30 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى

18 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية

2 يوليو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو 2026: عيد ثورة يوليو

26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة

ويعكس هذا التنوع حرص الدولة على إحياء المناسبات الوطنية والدينية بشكل منتظم.

تنظيم العمل خلال الإجازات الرسمية

تسهم الإجازات الرسمية في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، حيث تمنح العاملين فرصة للراحة واستعادة النشاط، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاجية.

وفي الوقت نفسه، تواصل المرافق الحيوية تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع، من خلال تنظيم جداول العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

هل سيتم ترحيل إجازة 25 أبريل 2026؟

يثير موعد الإجازة هذا العام تساؤلات حول إمكانية ترحيلها، خاصة أنها توافق يوم السبت، إلا أن القرار الرسمي الصادر يؤكد منح الإجازة في موعدها دون تغيير، لتكون يوم 25 أبريل 2026.

أقرت الحكومة المصرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم 25 أبريل 2026 بمناسبة عيد تحرير سيناء، تشمل العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ضمن الأجندة الرسمية للإجازات، تأكيدًا على أهمية المناسبة الوطنية.