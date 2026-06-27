مصر تتأهل إلي دور الـ 32 في المونديال قبل مواجهة إيران

تأهل منتخب مصر رسميا إلي دور الـ32 في كأس العالم قبل خوض مواجهة إيران في ثالث مواجهاته بمشواره بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

جاء تأهل المنتخب المصري بعد نتائج مجموعة إسبانيا والتي شهدت تعادل السعودية مع كاب فيردي وتضم مجموعة الفراعنة بالمونديال منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر ضد إيران

مواجهة منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب إيران التي تجمعهما في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في السادسة من صباح اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إيران

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في السادسة من صباح اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري.، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد إيران

تشكيل منتخب مصر ضد إيران

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر ضد نظيره منتخب إيران حيث تم الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، محمد عبدالمنعم ، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود صابر ، مهند لاشين ، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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