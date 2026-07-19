بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب إسبانيا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نهائى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم عقب تحقيقه الفوز أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة وكان منتخب إسبانيا قد إنتزع التأهل للنهائي عقب تجاوزه عقبة فرنسا بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا

قمة منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد إسبانيا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب إسبانيا التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأرجنتين ضد إسبانيا

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأرجنتين

من المنتظر أن يشهد تشكيل منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب الأرجنتين الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا.

خط الوسط : رودري- بيدري- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- ميكيل أويارزابال- أليكس باينا.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد إسبانيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد إسبانيا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

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