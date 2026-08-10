المحطات النووية: اكتمال المستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بالمفاعل الأول لمحطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى للمحطة النووية بالضبعة، وقد استغرقت أعمال الصب الخرسانية 30 ساعة متواصلة، تم خلالها استخدام خمس مضخات ذات أذرع توجيه لصب الخرسانة على مدار فترة التنفيذ. وشارك في أعمال الصب نحو 80 متخصصًا خلال الوردية النهارية، بالإضافة إلى 80 متخصصًا آخرين خلال الوردية الليلية، إلى جانب استمرار نحو 20 فردًا في عملهم على مدار الساعة لضمان استمرارية تشغيل معدات وآلات الإنشاء دون انقطاع.

اكتمال أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى مفاعل الضبعة

ومن الجدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي حجم الخرسانة التي تم صبها 1,608 مترًا مكعبًا، وأسهمت هذه الأعمال في زيادة ارتفاع مبنى المفاعل من المنسوب +24.400 متر إلى المنسوب +34.000 متر، فيما بلغ ارتفاع المستوى المنفذ 9.6 متر.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: "إن النجاح في إتمام أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع بالوحدة النووية الأولى يُعد خطوة استراتيجية جديدة تعكس التقدم المستمر للمشروع، وهذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين كافة فرق العمل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمشروع وشركة اتوم ستروي اكسبورت المقاول العام للمشروع، وتحرص الهيئة على متابعة كافة مراحل التنفيذ عن كثب لضمان الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والأمان النووي المعتمدة دوليًا ومحليًا، بما يعزز مسيرة مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة."

كما صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ش. م. ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، قائلًا: "يُمثل اكتمال المستوى الرابع من وعاء الاحتواء الداخلي مرحلة رئيسية جديدة في أعمال إنشاء الوحدة النووية الأولى، ويعكس مستوى الاحترافية والتفاني الذي يتحلى به فريق المشروع بأكمله، ومن المقرر أن نبدأ، بحلول منتصف أغسطس، أعمال تركيب المستوى الخامس، الذي سيدعم لاحقًا أعمال تركيب الرافعة القطبية".

ويُمثل استكمال أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات الإنشائية المتحققة في الوحدة النووية الأولى، بما يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ أعمال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

هذا وجدير بالذكر انه تُنفَّذ أعمال الإنشاءات والتركيبات وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تخضع لعمليات التفتيش والفحص اللازمة من فرق المتابعة والإشراف التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بما يضمن التأكد من توافقها مع أعلى معايير ومتطلبات الجودة المعتمدة.

وتأتي هذه الأعمال عقب استيفاء الإجراءات الرقابية المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يؤكد الالتزام الصارم بالاشتراطات الضامنة لأعلى مستويات الأمان والجودة."