نشرة فن الموجز| بدرية طلبة تهاجم السناتر ومدحت صالح يتبني موهبة غنائية وإنذار يهدد محمد رمضان بالشطب من نقابة الممثلين

نشرة فن الموجز.. مع اقتراب نهاية شهر أغسطس، تشهد الساحة الفنية حراكًا واسعًا، حيث تتنوع الفعاليات والمناسبات التي تجمع بين الاحتفالات العالمية والأعمال الفنية المحلية.

نشرة فن الموجز

ويقدم ليكم الموجز أبرز العناوين الرئيسيه اقسم الفن اليوم:

«مش فاضي».. إنذار لـ محمد رمضان بالشطب من نقابة الممثلين بسبب أغنية

محمد رمضان

ما زال محمد رمضان يثير جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم تلو الآخر، لذلك تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بأرسال إنذارا رسمياً لنقيب الممثلين أشرف زكي، يطالبه بشطب الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "مش فاضي".

مايا ناصف تحت الأضواء.. مدحت صالح يتبناها فنيا في حفل محكي القلعة

مايا ناصف

أظهر الفنان القدير مدحت صالح مرة أخرى حبه للفن ودعمه للمواهب الشابة، وذلك بتبنيه للموهبة الصاعدة مايا ناصف وتقديمه إياها للجمهور في حفل محكى القلعة.

بدرية طلبة تمنح طلاب الثانوية روشتة النجاح

شنت الفنانة بدرية طلبة هجومًا على السناتر التعليمية، لافتة أنها كانت تقلق على بناتها من هذه الأماكن التعليمية المزدحمة، وأنها تفضل الدروس الخصوصية في المنزل بدلًا من الذهاب إلى سنتر يحتوي على مئات الطلاب، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، قالت بدرية طلبة: "العيال بتحجز من الصيف وبيكونوا فوق بعضهم، والمدرس بقا بتاع المنطقة حتى لو مش مدرس المادة، أنا كنت بخاف على بناتي من السنتر".

أحمد مكي يُنهي "الكبير أوي" ويدخل عالم الدراما الشعبية في رمضان 2025

أحمد مكي يُنهي "الكبير أوي" ويدخل عالم الدراما الشعبية في رمضان 2025



قرر الفنان أحمد مكي إنهاء رحلته مع شخصية "الكبير أوي" الشهيرة التي استمرت لثمانية مواسم متتالية، ليضع حداً لهذا العمل الدرامي الذي أصبح من أبرز معالم شهر رمضان، بعدما حقق المسلسل نجاحات كبيرة جعلت شخصياته مثل "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم" جزءاً من الثقافة الشعبية، قرر مكي الانتقال إلى مغامرة جديدة في موسم دراما رمضان 2025، ويستعرض الموجز تفاصيل اعماله الفنية.

تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل.. تعرف على التفاصيل

صالح العويل



كشف مصدر مقرب من الفنان صالح العويل، في تصريحات صحفية تطورات حالته الصحية عقب نقله لمستشفى ناصر، نتيجة إصابته بأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، لافتاً أن حالته الصحية مستقرة، وصارت في تحسن.

تطورات الحالة الصحية لـ مي كساب بعد إعلان إجرائها عملية جراحية

تطورات الحالة الصحية لـ مي كساب بعد إعلان إجرائها عملية جراحية

نشرت الفنانة مي كساب صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، وهي تتواجد في المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة، الصورة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم واهتمامهم بصحتها، ويستعرض الموجز تفاصيل الحالة الصحية لـ مي كساب والتي علقت على الصورة بقولها: "عملية بسيطة كدة الحمد لله"، مما طمأن جمهورها على حالتها الصحية.

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