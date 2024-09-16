التشكيل الرسمي لـ لنصر السعودي أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، التشكيل الرسمي لمواجهة الشرطي العراقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتضن ملعب المدينة الدولي، والملقب بملعب الحبيبية، مباراة النصر والشرطة العراقي، اليوم في الساعة السابعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة. تفاصيل التشكيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وجاء تشكيل النصر أمام الشرطة العراقي كالتالي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سالم النجدي - لاجامي - سيماكان - الغنام.

خط الوسط: بروزوفيتش - مختار علي - اوتافيو.

خط الهجوم: غريب - تاليسكا - ماني.

تشكيل فريق النصر

ويغيب كريستيانو رونالدو، عن مباراة النصر والشرطة العراقي، لتعرضه لوعكة صحية عدوى فيروسية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي

من المقرر أن يتم نقل مباراة النصر ضد الشرطة العراقي عبر تردد قنوات بي إن سبورت القطرية والمخصصة لنقل مباريات دوري أبطال آسيا، كما سوف يتم نقل المباراة عبر تردد قنوات SSC الرياضية السعودية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معدل الترميز هو 27500.

ويمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية، بما في ذلك:

beIN AFC 2

الكأس 10

Abu Dhabi Sports Asia 2

Alkass Ten HD

SSC EXTRA 1 HD

معلق مباراة النصر والشرطة العراقي اليوم

سيعلق على مباراة النصر والشرطة العراقي اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة كوكبة من المذيعين العرب المميزين وهم:

1- بلال علام عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 2 الإماراتية.

2- منتصر الأزهري عبر قناة Alkass Ten HD القطرية.

3- عبدالله الغامدي عبر قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية

4- عصام الشوالي عبر شاشة قناة beIN Sports AFC 2 HD.

مواجهات النصر في بطولة دوري أبطال آسيا

يخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، والتي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025. حيث يواجه كل من:-

الشرطة العراقي.

الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين.

والغرافة القطري خارج أرضه.

الريان والسد القطريين.

العين والوصل الإماراتيين.

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