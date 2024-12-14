دراما رمضان 2025.. موسم مليء بالكوميديا والإبداع الدرامي مع ألمع النجوم

يشهد موسم دراما رمضان 2025 تنافسًا محمومًا بين المسلسلات التي تحمل طابع الكوميديا الخفيف والدراما الاجتماعية المثيرة ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم هو التركيز على المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، ما يمنح الأحداث زخمًا وإيقاعًا سريعًا يتماشى مع ذوق الجمهور مع مجموعة من ألمع النجوم وأفكار مبتكرة، يبدو أن الشاشة الصغيرة ستشتعل خلال رمضان المقبل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز المسلسلات الكوميدية في رمضان 2025 خلال السطور التالية.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم في "عقبال عندكم"

يعود النجم حسن الرداد للتعاون مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في مسلسل "عقبال عندكم" رمضان 2025 بعد غياب طويل عن العمل المشترك بينهما، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عائلي حول سلسلة من المواقف الطريفة التي تجمع بين الشخصيات ويشاركهما البطولة نخبة من النجوم، من بينهم محمد ثروت، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

هشام ماجد وأسماء جلال في "أشغال شقة 2"

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" في رمضان الماضي، يعود النجم هشام ماجد لتقديم الجزء الثاني بصحبة أسماء جلال ومصطفى غريب.

يتناول العمل مغامرات طريفة تدور داخل شقة سكنية يقطنها أخصائي الطب الشرعي وزوجته.

المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا للإقبال الكبير على الجزء الأول.

مسلسل أشغال شقة

أحمد أمين يعود بـ"مذكرات نشال"

بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي، يعود الفنان أحمد أمين بمسلسل "مذكرات نشال"، الذي يقدم فيه نوعية جديدة من الكوميديا القائمة على الفانتازيا.

يروي المسلسل قصة نشال محترف يواجه تحديات غريبة ومواقف مضحكة، العمل من بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، ومن إخراج حسام علي.

أحمد أمين

وقد عُرف أمين بأسلوبه المميز في تقديم الكوميديا الفانتازية، ما يجعل الجمهور في حالة ترقب لهذا العمل.

أكرم حسني يشارك في "الكابتن"

النجم أكرم حسني يخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن"، الذي يتناول قصة شاب يسعى لتحقيق حلمه في عالم الرياضة، لكن الظروف تضعه في سلسلة من المفارقات الكوميدية.

يشاركه البطولة آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، وسامي مغاوري، المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، ويعد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة هذا الموسم.

أكرم حسني

أحمد مالك وطه دسوقي في تجربة جديدة

في خطوة جديدة، يجتمع الفنان أحمد مالك مع طه دسوقي في مسلسل "ولعة ومفتاح"، الذي كان يحمل اسمًا مؤقتًا "ولاد شمس".

يتناول المسلسل قصة شقيقين يعيشان مغامرات يومية طريفة في إطار اجتماعي كوميدي والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل، ويعد هذا العمل تعاونًا جديدًا يضيف إلى رصيد النجمين الشابين.

أحمد مالك

طه دسوقي

هدى المفتي تخوض أولى بطولاتها المطلقة

تدخل الفنانة الشابة هدى المفتي موسم رمضان 2025 بأول بطولة مطلقة لها في مسلسل "80 باكو"، تدور أحداث العمل حول شابة تواجه تحديات يومية بطريقة كوميدية خفيفة، ويشاركها البطولة رحمة أحمد، وانتصار.

المسلسل من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، ويعد من الأعمال التي تستهدف جمهور الشباب بشكل خاص.

هدى المفتي

دينا الشربيني وشريف سلامة يواصلان نجاح "كامل العدد"

للعام الثالث على التوالي، يعود مسلسل "كامل العدد" ليشارك في سباق دراما رمضان ويضم العمل نخبة من النجوم، بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، وميمي جمال.

يقدم المسلسل مزيجًا من الكوميديا والرومانسية في إطار عائلي ممتع وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني

عصام عمر يتألق في "نص الشعب اسمه محمد"

بعد نجاحه في رمضان الماضي، يعود الفنان عصام عمر بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي تدور أحداثه حول شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة تواجه تحديات يومية بأسلوب كوميدي، يشاركه البطولة رانيا يوسف وسوسن بدر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.



عصام عمر

دنيا سمير غانم تفاجئ جمهورها بـ"عايشة الدور"

تحضر دنيا سمير غانم مفاجأة لجمهورها في رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور"، تدور أحداث العمل حول فتاة غنية تجد نفسها في مواقف كوميدية بسبب تصرفاتها المبالغ فيها والمسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم



محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يشارك الفنان محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" رمضان 2025، يحمل المسلسل طابعًا اجتماعيًا مليئًا بالكوميديا والتشويق، حيث تدور أحداثه حول شخصية يجسدها محمد هنيدي، يتعرض لحادث يفقده الذاكرة لمدة 20 عامًا، مما يدفعه لخوض رحلة مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية لاستعادة هويته.

محمد هنيدي

يشارك بجانب محمد هنيدي في البطولة نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، سما إبراهيم، وليد فواز، ومحمود حافظ، والعمل يحمل اسم "شهادة معاملة أطفال"، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج، ومن المنتظر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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