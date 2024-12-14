حافظ على رطوبة بشرتك وتجنب تلك العادات الـ 6 عند غسل وجهك

هل تعلم ان مجرد غسل وجهك بطريقة خاطئة قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها فيما يخص رطوبة بشرتك او ان اتباع روتين عناية خاطئ او لا يناسب بشرتك قد يههدها بانتشار الحبوب او الزيوت الضارة بصحة البشرة وللحرص على انك تتبعين الطريق الصحيح في عنايتك ببشرتك او حتى التخلص من اي عادة سيئة تعرفي على اكثر الاخطاء شيوعا فيما يتعلق غسل الوجه او البشرة وهذا ما يعرضه الموجز في هذا التقرير

لا تبالغي في غسل وجهك

اذا وجدت علامات شد و جفاف في بشرتك بعد غسل الوجه فربما يرجع هذا الى مبالغتك في غسلها وخاصة اصحاب البشرة الجافة أو الحساسة والتي تتعرض بشكل أكبر للتهديد بخسارة الرطوبة، ليس هذا فحسب فربما ينتج عن كثرة غسل الوجه فقدان الزيوت الهامة لصحة بشرتك وقد يخمل الواقي الذي يحمي بشرتك مما قد يؤذيها وينتج عنها مشاكل جلدية غير مريحة كالشعور بالحكة وانتشار الجلد المتقشر

الاعتماد في تنظيف بشرتك على الماء فحسب

ان عدم الاهتمام بنظام جيد لتنظيف بشرتك قد يؤدي الى زيادة حادة في الاوساخ والزيوت الضارة في بشرتك والتي تعزز انتشار الحبوب واللمعان المبالغ به واعطاء البشرة مظهر باهت وفاقد للرونق ويرجع هذا الى ان الماء لا يستطيع ازالة كل الاوساخ التي قد تعلق بالبشرة فيجب ان يساهم منظف مناسب لبشرتك في هذا

استعمال منظفات غير مناسبة للبشرة الجافة او الحساسة

البشرة الحساسة تتأثر بشكل كبير مع اي مادة توضع عليها فربما ينتج عن استعمال المنظفات القاسية الشعور بحرارة او نشاط زائد او اللسعان

اختاري الروتين الانسب للعناية ببشرتك

لا تعتمد عناية البشرة الحساسة على الغسول فقط لكنها ايضا تحتاج روتين كامل مخصص للعناية بها فاذا رأيت علامات شد وجفاف في بشرتك تأكدي من ملائمة روتينك اليومي لها ام لا

غسل الوجه بماء ساخن جدا

انتشرت معلومة خاطئة تقول ان كلما كان الماء ساخنا اكثر كلما زادت فعالية التطهير في بشرتك ولكن هذا سينتج اضرار تفوق اي منفعة للبشرة ,لكن اوضحت الدراسات ان الماء الساكن قد يشكل خطرا على البشرة مقارنة بالماء البارد وله القدرة على تعططيل حاجز البشرة من الميكروبات والاوساخ ولاجل هذا نصحت الاكاديمية الامريكية للامراض الجلدية بتقليل مدة الاستحمام وجعله لمدة 5- 10 دقائق مع ابتعاد عن درجات الحرارة العالية من الماء

تجفيف الوجه بشكل غير صحيح

ليس الغسل فقط من له طرق صحيحة وخاطئة بل ايضا التجفيف قد يساهم في اذية البشرة عند القيام به بشكل خاطئ فيجب الا تجففيها بمنشفة خشنة بقوة مبالغة اذ قد تساهم في احرار البشرة وتهيجها وايضا ان المنشفة الوسخة قد تعزز من انتشار الاوساخ والميكروبات على البشرة

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